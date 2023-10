V Izraelu je umrlo že več kot 900 ljudi, v Gazi več kot 600

V Izraelu se po sobotnih napadih gibanja Hamas nadaljujejo spopadi in raketno obstreljevanje med izraelskimi silami in palestinskimi skrajneži. V ponedeljek je sicer izraelska vojska sporočila, da so njene sile prevzele popoln nadzor nad naselji na jugu države, blizu območja Gaze. Število smrtnih žrtev na obeh straneh je preseglo 1500. O razmerah bodo razpravljali tudi zunanji ministri EU.

Potem ko je skrajno palestinsko gibanje Hamas v soboto napadlo Izrael, je ta v ponedeljek uvedel popolno blokado območja Gaze in odredil mobilizacijo 300.000 rezervistov. Izraelska vojska je v povračilo na območju Gaze iz zraka in s topništvom zadela več sto tarč, medtem ko so skrajneži nadaljevali raketiranje izraelskih mest. Število smrtnih žrtev na obeh straneh narašča in je preseglo 1500, ranjenih je več tisoč ljudi. V Izraelu je umrlo več kot 900 ljudi, v Gazi več kot 600. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek napovedal, da bo odziv Izraela na Hamasov napad spremenil Bližnji vzhod ter pozval opozicijo k oblikovanju vlade narodne enotnosti. "Kot predsednik izraelske vlade vam odkrito povem, da so pred nami še težki dnevi," je povedal Netanjahu v televizijskem nagovoru in dodal, da izraelska vojska prehaja v napad z močjo, "kakršne še ni bilo", slike uničevanja Hamasovih oporišč v Gazi pa so "šele začetek". Izraelske obrambne sile so sporočile, da so v noči na torek v Gazi zadele več kot 200 ciljev. Od začetka spopadov so uničili 790 stanovanjskih objektov in jih več kot 5000 poškodovali, je po navedbah Guardiana sporočil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev. ZDA posvarile Hezbolah pred odpiranjem druge fronte proti Izraelu, ki na mejo z Libanonom pošilja okrepitve Libanonska skupina Hezbolah ne sme sprejeti napačne odločitve in odpreti druge fronte proti Izraelu medtem, ko se ta spopada s Hamasom, je po poročanju AFP v ponedeljek zvečer posvaril visoki uradnik ameriškega obrambnega ministrstva. Hezbolah je pred tem izvedel napad na izraelski vojašnici.

Izrael zaradi napetosti na mejo z Libanonom pošilja "več deset tisoč vojakov, tudi rezervistov, saj so razmere na meji nestabilne," je za CNN povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Conricus. ZDA so proti Izraelu poslale skupino vojaških ladij z letalonosilko, da s tem pošljejo sporočilo vsem, kot je Hezbolah, naj ne dvomijo v ameriško zavezo izraelski varnosti, je dodal uradnik

Hamas: Pripravljeni smo na vse scenarije Član teroristične organizacije Hamas Ali Barakeh, ki je v izgnanstvu v Bejrutu, je za AP dejal, da je Hamas pripravljen na dolgotrajno vojno z Izraelom. Več deset talcev, ki jih zadržujejo v Gazi, bodo uporabili tudi za izpustitev Palestincev, ki so zaprti v Izraelu in po svetu, ga povzema Guardian. "Dobro smo se pripravili na to vojno in na vse scenarije, tudi na dolgo vojno," je dejal. Koliko oseb pripadniki Hamasa zadržujejo kot talce, ni točno znano. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih je za CNN povedal, da je v Gazi do 150 talcev. V ponedeljek je skupina že zagrozila, da bodo začeli z usmrtitvami, če bo Izrael nadaljeval z zračnimi napadi na Gazo brez predhodnega opozorila prebivalcem. Barakeh je dejal, da je za sobotni vdor v Izrael vedelo le majhno število najvišjih poveljnikov v Gazi in da celo najbližji zavezniki skupine niso bili vnaprej obveščeni o času vdora. Zanikal je poročila, da so pri načrtovanju napada pomagali iranski varnostni uradniki.

