V Kanadi pogorelo več kot tri milijone hektarjev, mesta zavita v 'oranžno'

V Kanadi se soočajo z najhujšo sezono požarov v zgodovini. Samo v Quebecu gori 150 požarov, napovedi pa izboljšanja še ne predvidevajo. Požari po vsej Kanadi so doslej požgali že več kot 3,8 milijona hektarjev površin, kar je 12-krat več od 10-letnega povprečja za ta letni čas in skoraj dvakratna površina Slovenije. Dim pa je dosegel tudi ZDA. Iz New Yorka prihajajo "apokaliptični" prizori oranžnega mesta. Ljudem svetujejo, naj na prostem nosijo maske.

Velik del dima prihaja iz Quebeca v do zdaj najhujši sezoni požarov v zgodovini. Zaradi ognjenih zubljev so morali evakuirali več kot 20 tisoč prebivalcev. Vse slabše razmere so tudi v Torontu, kjer je v mestu vse več dima, zato so izdali priporočila, naj vsi, ki se nahajajo na prostem, nosijo maske, ustavili so letalski promet in preložili tekme bejzbolske lige. Po podatkih kanadskih oblasti v naravi divja skupno krepko nad 400 požarov, pri čemer kratkoročne napovedi ne predvidevajo izboljšanja. Doslej je pogorelo 3,8 milijona hektarjev površin. Za primerjavo, površina Slovenije je nekaj več kot 20 tisoč kvadratnih kilometrov, torej je v Kanadi pogorela površina v velikosti skoraj dveh Slovenij.

V središču kanadske prestolnice Ottawa je bil dim tako gost, da se ni videlo čez reko Ottawa, podobno je bilo tudi v Torontu. Najhuje je v Quebecu, kjer je premier province Francois Legault dejal, da imajo trenutno zmogljivosti za gašenje le okrog 40 požarov. Okrepitve iz drugih provinc pa se borijo s požari po Novi Škotski in drugod.

Razsežnost požarov je vidna tudi iz satelitskih posnetkov.

Oranžna mesta Dim se vije po Severni Ameriki, zrak z nevarnimi stopnjami onesnaženosti pa se je razširil na širše območje mesta New York, naprej po zvezni državi New York ter po delih Pensilvanije in New Jerseyja vse do Severne Karoline in Indiane. Več milijonom prebivalcem svetujejo, naj zaradi slabe kakovosti zraka na prostem nosijo maske N95. Newyorčanom jih bodo milijon brezplačno razdelili tudi na ulicah, pozvali so jih tudi, naj omejijo dejavnosti na prostem. Indeks kakovosti zraka, ki ga ameriška agencija za varstvo okolja uporablja za merjenje onesnaženosti zraka, je v mestih Syracuse v New Yorku in Lehigh Valley v Pensilvaniji občasno presegel neverjetnih 400 točk. Raven 50 ali manj velja za dobro, vse nad 300 pa za nevarno, ko tudi zdravim ljudem svetujejo omejitev dejavnosti na prostem. Mestno obzorje New Yorka že več dni prekriva dim gozdnih požarov. V "oranžno meglo" so zavite tudi številne znamenitosti, vključno s Kipom svobode.

Nevarne zadimljene razmere pa naj bi se v New Yorku ohranile vse do konca tedna. "Gre za začasno situacijo. To ni covid-19," je na novinarski konferenci dejala guvernerka New Yorka Kathy Hochul in zagotovila, da imajo newyorški avtobusi in vlaki visokokakovostne sisteme za filtriranje zraka, zaradi česar so varni za uporabo. Na družbenih omrežjih ljudje delijo fotografije "apokaliptičnega" mesta. Biden obljubil pomoč Bela hiša je v sredo sporočila, da so v Kanado poslali več kot 600 ameriških gasilcev, v sredo sta se o trenutnih razmerah po telefonu pogovarjala tudi ameriški predsednik Joe Biden in kanadski premier Justin Trudeau. Biden je Trudeauju ponudil dodatno pomoč ameriške vlade v boju proti požarom zgodovinskih razsežnosti in ukazal napotitev vseh zveznih gasilskih zmogljivosti, ki so na razpolago, v Kanado. Tiskovna predstavnica kanadskega medagencijskega centra za gozdne požare Jennifer Kamau je povedala, da je iz ZDA, Avstralije, Nove Zelandije in Južne Afrike prispelo več kot 950 gasilcev in drugega osebja, kmalu pa jih bo še več, poročajo kanadski mediji. Nekaj dežja naj bi konec tega ali v začetku prihodnjega tedna pomagalo nekoliko očistiti zrak na severovzhodu ZDA. Živalska vrtova v Bronxu in Centralnem parku so predčasno zaprli in živali premestili v zaprte prostore. Pomoč v Kanado tudi iz EU Evropska unija bo pomagala Kanadi pri gašenju uničujočih gozdnih požarov. Kot je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, je Evropska komisija na prošnjo Kanade za pomoč pri gašenju obsežnih požarov v naravi aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite. Več držav članic je medtem že ponudilo pomoč prizadeti državi.

