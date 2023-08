V Londonu pridržani domnevni ruski vohuni ponarejali tudi slovenske dokumente

Pri britanskem BBC-ju so sedaj razkrili, da so trije Bolgari obtoženi posedovanja lažnih osebnih dokumentov, za katere naj bi vedeli, da so ponarejeni. Med dokumenti so potni listi in osebne izkaznice za Združeno kraljestvo, Bolgarijo, Francijo, Italijo, Španijo, Hrvaško, Grčijo, Češko in tudi Slovenijo.

Obtoženci so 45-letni Orlin Roussev z jugovzhoda Anglije ter 41-letni Bizer Džambazov in 31-letna Katrin Ivanova iz Londona. Džambazov in Ivanova sta bivala na istem naslovu.

Trojica je sicer že več let živela v Združenem kraljestvu. Opravljali so različna dela, bivali pa so v več stanovanjih v predmestju.