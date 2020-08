V Nemčiji naredili napako pri gradnji kolesarske steze

Tudi pregovorno natančni in točni Nemci lahko "zamočijo" pri gradbenih projektih. Dokaz za to je kolesarska steza na Bavarskem, ki bolj spominja na atrakcijo v zabaviščnem parku, saj jo sestavlja kar pet grbin. Te so plod napake pri načrtovanju, saj so občinarji prepozno ugotovili, da bi ravna kolesarska pot otežila vsakdan kmetom in jim onemogočila dostop do njihovih polj. Posmeh domačinov in turistov je poskrbel, da vzporedno z neposrečeno stezo že nastaja nova.