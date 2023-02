V Turčiji aretirali več projektantov porušenih zgradb in številne tatove

Tatovi ne kradejo le osnovnih življenjskih potrebščin, temveč tudi ostale drage predmete. "Iz trgovine v bližini so ukradli vse mobilne telefone," je za Euronews povedal lastnik ene od trgovin Nizamettin Bilmez.

Po poročanju državnih medijev so turški varnostni organi v soboto aretirali najmanj 98 osumljencev plenjenja poškodovanih zgradb in goljufanja žrtev. Zasegli so več kot 10.000 evrov in številne predmete, med drugim puške, nakit in bančne kartice.

Turško pravosodno ministrstvo oziroma državno tožilstvo je zdaj vzpostavilo posebno enoto za preiskavo domnevne malomarnosti v gradbenem sektorju in izdalo 131 nalogov za prijetje oseb, ki so povezane z gradnjo stavb, ki so se ob potresu zrušile.

Pravosodni minister je obljubil kaznovanje vseh odgovornih, tožilci pa so začeli s preiskavami in zbiranjem dokazov o materialih, ki so jih uporabili pri gradnji, poroča Indeks.