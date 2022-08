V lovu na svetovni rekord v izdolbeni buči preveslal več kot 61 kilometrov

Duane Hansen je potovanje z bučo, ki jo je poimenoval Berta in je tehtala 846 kilogramov, začel zjutraj ob 7.30. Za varnost je skrbela njegova družina in prijatelji, ki so mu bili ves čas veslanja na voljo. Nekateri so poleg njega veslali v čolnu, da so skrbeli za varnost in da so izziv dokumentirali.

Med potovanjem je trčil je tudi v skalo, premagati je moral še močan dež in mraz. "Takrat sem pomislil le na to, da moram veslati še močneje, da se ogrejem. Nisem se želel predati," je izzive med podiranjem rekorda opisal Hansen. V enem trenutku je bila buča le še osem centimetrov nad gladino, a po 11 urah veslanja, je ob 18.30 dosegel zastavljen cilj, poroča TheGuardian.