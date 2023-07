Varnostna kriza v Ekvadorju vse globlja: v več provincah izredne razmere

Varnostne razmere v Ekvadorju se vse bolj zaostrujejo. Po umoru župana in več vstajah po zaporih so v dveh provincah razglasili izredne razmere. V petih različnih zaporih po državi so zaporniki za svoje talce vzeli več kot 90 zaporniških varnostnikov.

Ekvador se spopada z vedno globljo zaporniško krizo. V zadnjih letih prihaja do vse hujših spopadov med kriminalnimi združbami v zaporu, kjer je v zadnjih letih umrlo več sto zapornikov. V zaporih, ki jih pogosto obvladujejo prav kriminalne združbe, je v zadnjih dneh umrlo najmanj šest ljudi, v nedeljo pa je bil v enem največjih mest v državi Manta ubit župan, poškodovane so bile še štiri osebe. V Manti trenutno veljata tudi 60-dnevno izredno stanje in policijska ura. Pristanišče v Manti sicer velja za pomembno logistično točko v državi in eno največjih pristanišč za tuno na svetu. V zadnjih letih je pristanišče postalo tudi zloglasna točka za trgovino z drogami, saj se Ekvador trudi omejiti prisotnost mednarodnih kriminalnih organizacij, vključno z mehiškimi karteli, poroča CNN. Še 10 let nazaj je bil Ekvador razmeroma mirna država, ki pa je v zadnjih letih postala ključna tranzitna točka trgovine s kokainom iz Južne Amerike proti ZDA, Kanadi in Aziji.