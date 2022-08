Vojaške vaje pri Tajvanu ogrožajo tudi svetovno trgovino in dobavo polprevodnikov

Kitajsko obrambno ministrstvo je v torek objavilo zemljevid šestih lokacij okoli otoka, kjer bodo potekale zračne in pomorske vaje ter vaje z ostrim ognjem dolgega dosega. Pomorskemu in letalskemu prometu so svetovali, naj se med vajami ne približujejo tem območjem. Tajvan je dejal, da vaje pomenijo "pomorsko in zračno blokado," poroča CCN.

Tajvanska ožina, ki ločuje Tajvan od celinske Kitajske in je pri najožjem predelu široka okoli 130 kilometrov, je ključna trgovska pot za ladje, ki prevažajo blago v države na severovzhodu Azije, kot so Kitajska, Japonska in Južna Koreja, in preostali svet. Bloomberg navaja tudi, da skozi ožino potuje skoraj polovica svetovnih ladij s kontejnerji. Analitiki so za CNN ocenili, da je pri Tajvanu trenutno 256 kontejnerskih ladij, do nedelje naj bi jih prispelo še dodatnih 60.

Ladje bi, da se izognejo neprijetnostim, morale spremeniti ustaljene prometne poti. Po novem bi tako lahko morale pluti okoli vzhodne obale Tajvana mimo Filipinov. Vendar je ta pot zaradi sezone tajfunov veliko bolj tvegana. Zaenkrat informacij, da bi ladje že preusmerjali, še ni, poroča Times of India.