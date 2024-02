Vplivnica iz New Yorka na rusko bojišče poslala za več milijonov dolarjev elektronike

Puzireva, ki je "posel" opravljala skupaj s svojim možem Nikolajem , je živela v Montrealu v Kanadi, tretji soudeleženec jima je pri poslu pomagal iz New Yorka, kjer je pral denar v imenu več navideznih podjetij. Po navedbah pravosodnega ministrstva je par iz Kanade priletel v New York, prek navideznih podjetij kupil elektroniko in jo poslal v Rusijo.

Sestavne dele so kasneje odkrili v ruskem orožju in opremi za obveščevalno dejavnost na ukrajinskem bojišču. Rusija je po začetku vojne namreč porabila že velike količine svojih zalog, po prstih so jo udarile tudi sankcije Zahoda in posledično trgovske omejitve s pomembnimi surovinami.

Na sled so jim stopili, ker iz elektronskih naprav niso odstranili serijskih številk, pošiljke so nato hitro povezali z omenjeno trojico, ki so jo aretirali že konec oktobra 2023. Registrirani bančni računi in tokovi denarja pa so se ujemali s potovanji para iz Kanade v New York.

Po navedbah organov sta zakonca priznala, da sta s pošiljanjem elektronike dobro služila, Puzireva naj bi celo potožila, da je morala za nakazilo treh milijonov dolarjev (2,7 milijona evrov) odpreti 80 različnih računov. "Od tipkanja po računalniku so jo boleli prsti," je dejal mož.

V sklopu preiskave so jima vdrli tudi v hotelsko sobo v New Yorku, kjer so jima zasegli 20.000 dolarjev v gotovini, poroča Vice.

Puzireva je krivdo priznala, vendar še ni bila obsojena, grozi ji do 20 let zapora. Njen mož in tretji član mreže še vedno čakata na sojenje.

Življenje Puzireve pa bo v prihodnje vseeno precej drugačno od tega, ki ga je vajena. Na svojem Instagramu je namreč redno delila fotografije s potovanj in razkošnega življenja.