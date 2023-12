'Vučić je volitve prikazal kot boj na življenje in smrt za prihodnost Srbije'

Zadnje parlamentarne volitve v Srbiji, tudi takrat predčasne, so bile aprila lani. SNS, ki jo je do nedavnega vodil Vučić, je dobila 120 od 250 poslanskih sedežev, Socialistična stranka Srbije (SPS), ki je koalicijski partner v vsaki vladi od leta 2008, pa 32. SNS tedaj prvič ni osvojila večine, ki bi ji omogočila, da sama oblikuje vlado. Podobno je bilo z beograjsko skupščino, kjer je osvojila 48 sedežev od 110.

Udeleženci protestov so poleg predčasnih volitev zahtevali menjavo članov sveta za regulacijo elektronskih medijev ter zamenjavo notranjega ministra Bratislava Gašića in direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Aleksandra Vulina. Vulin je odstopil v začetku novembra, ostale zahteve pa niso bile izpolnjene.

Največji opozicijski blok sestavljajo proevropske stranke, zbrane v koaliciji Srbija proti nasilju. V njem so levo-liberalne stranke in stranke centra.

Analitika: Opozicija bo Vučića težko premagala, možnosti ima v Beogradu

Raziskovalec na Centru za mednarodne odnose na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Faris Kočan že druge predčasne volitve v Srbiji v manj kot dveh letih pripisuje temu, da je Vučiću, do nedavnega predsedniku vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), začela padati javnomnenjska podpora. Vučić predčasne volitve po Kočanovi oceni namreč izkorišča, ko začuti, da bi padanje podpore lahko vodilo do nepovratnega padca njegove stranke, obenem mu omogočajo, da nenehno govori o tem, kaj je dosegla njegova stranka.

"Na prejšnjih volitvah je Vučić komaj dobil Beograd. Če bi ga izgubil, bi bil to velik udarec zanj in možnost za opozicijo, da pokaže, da Beograd lahko vodi bolje," meni bivši podpredsednik srbske vlade, psiholog in politični analitik Korać.

Po mnenju Kočana Beograd predstavlja tudi potencial za opozicijo, da bi, če ga osvoji zdaj, čez štiri leta na parlamentarnih volitvah lahko zamenjala oblast še na državni ravni.

Vučićevi volivci so sicer predvsem javni uslužbenci, ki jih po besedah obeh sogovornikov predsednik ves čas drži v strahu, da bodo izgubili delo, če ne bodo glasovali zanj, po drugi strani pa jim nenehno dviguje plače. Druga pomembna volilna baza so starejši, ki vsak dan gledajo televizijo, pri čemer je večina srbskih televizij prorežimskih.

Ključna težava opozicije je po oceni Koraća prav to, da na svoji strani nima medijev, prek katerih bi lahko posredovala svoje sporočilo državljanom. "Vučićeva moč najbolj sloni na tem, da nadzoruje medije. V malih mestih po Srbiji ljudje gledajo samo komercialne televizije, med katerimi je glavna televizija Pink, ki dela praktično samo za Vučića, in ljudje nimajo možnosti, da bi slišali drugačno mnenje."

Korać, sicer tudi nekdanji sodelavec ubitega srbskega premierja Zorana Đinđića, medtem poudarja, da Vučić s tokratno volilno kampanjo sporoča, da bo Srbija, če državljani ne bodo izbrali njega, propadla. "Vučić je volitve prikazal kot boj na življenje in smrt za prihodnost Srbije. To je totalitarna retorika, kakršne ni nikjer drugje v regiji," opozarja. Ocenjuje, da politični sistem postaja identičen sistemu nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, in to je partijska država. "S tem je Srbija izgubila prednost demokratičnega političnega sistema, in to je, da je oblast zamenljiva," dodaja.

Tudi sicer po Koraćevi oceni predvolilna kampanja v Srbiji še "nikoli ni bila tako umazana".