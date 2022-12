ZDA napovedale testiranje za Kitajce, Italijani s testiranjem že pričeli

ZDA so tako postale zadnja v vrsti držav, ki so napovedale, da bodo za obiskovalce iz Kitajske uvedle obvezno testiranje na covid. Iz ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni so sporočili, da so se za ta ukrep odločili zaradi porasta okužb na Kitajskem in zaradi pomanjkanja ustreznih in preglednih informacij s Kitajske o številu okužb in o različnih sevih, ki krožijo v državi, poroča BBC.

Enak ukrep so napovedale tudi Indija, Tajvan, Južna Koreja, Malezija in Japonska. Italija pa je danes postala prva evropska država, ki je že pričela s testiranjem potnikov s Kitajske. Prve pozitivne primere okužb s covidom so zabeležili pri dveh potnikih na milanskem letališču Malpensa, s testiranjem pa so pričeli tudi na rimskem letališču Fiumicino. Po besedah italijanske premierke Giorgie Meloni pa so pri vseh 15 pozitivnih testih doslej ugotovili prisotnost različice omikron, ki že dolgo prevladuje v Evropi, poroča STA.

Namestnik italijanskega ministra za promet Galeazzo Bignami pa je ob tem pozval tudi ostale evropske države, naj sledijo vzoru Italije, da bi se izognili "napakam iz preteklosti".