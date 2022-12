ZN izključili Iran iz komisije za status žensk

V resoluciji je navedeno, da iransko vodstvo nenehno spodkopava in vse bolj zatira človekove pravice žensk in deklet, vključno s pravico do svobode izražanja in mnenja, pogosto s pretirano uporabo sile.

Iranska vlada to počne z izvajanjem politik, ki so v očitnem nasprotju s človekovimi pravicami žensk in deklet in mandatom komisije, pa tudi z uporabo smrtonosne sile, zaradi katere umirajo mirni protestniki, vključno z ženskami in dekleti, še piše v potrjeni resoluciji.

Komisija za status žensk je glavno svetovno medvladno telo, ki se ukvarja s spodbujanjem enakosti spolov in krepitvijo vloge žensk.

Nasprotniki resolucije, med katerimi sta pričakovano Rusija in Iran, so opozorili, da je bil Iran v to telo izvoljen in da njegova izključitev pomeni nevaren presedan. Še posebej za Rusijo, ki ji zaradi agresije nad Ukrajino prav tako grozi izključevanje iz mednarodnih teles.

V Iranu že od 16. septembra potekajo protesti potem, ko je v priporu umrla mlada iranska Kurdinja Mahsa Amini, ki jo je zaprla moralna policija zaradi kršenja strogih pravil oblačenja.

Iranske oblasti so od takrat aretirale več tisoč ljudi, izrekle pa so tudi 11 smrtnih kazni in dve od teh izvršili.

Po podatkih ZN v zatrtju protestov ubitih več kot 300 ljudi, od tega najmanj 40 otrok

Prejšnji mesec je ločeno telo ZN-ja, Svet za človekove pravice, z veliko večino glasovalo za uvedbo preiskave za ugotavljanje dejstev o kršitvah človekovih pravic v Iranu, kar bi lahko povečalo verjetnost pregona na mednarodnih sodiščih.

Po podatkih ZN je bilo v zatrtju protestov ubitih več kot 300 ljudi, od tega najmanj 40 otrok. Zdravniki so za Guardian povedali, da varnostne sile ženske protestnice izločijo, nato pa jim streljajo v obraz, prsi in genitalije.