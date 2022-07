15 gasilskih vozil in 100 gasilcev se je v torek popoldan borilo z ognjenimi zublji v stanovanjski soseski Wennington v vzhodnem Londonu. V mestu je sicer gorelo na 12 lokacijah. 30 gasilskih vozil in 175 gasilcev pa je gasilo v vzhodnem Londonu, kjer je zagorelo na približno treh hektarjih koruznega polja in grmičevja.

Londonska gasilska brigada je zaradi velikega števila požarov v prestolnici razglasila nesrečo večjega obsega. V torek so prejeli več kot 2600 klicev na pomoč in hkrati gasili 12 požarov. S tem je za londonskimi gasilci najbolj naporen dan po drugi svetovni vojni. Po besedah londonskega župana Sadiqa Khana je bilo uničenih najmanj 41 nepremičnin, poroča AP.

Gasilci tamkajšnje prebivalce tudi pozivajo, naj ne uporabljajo žarov in odprtega ognja, saj so tla izjemno suha, ogenj pa zaneti že najmanjša iskra. Opozorila očitno niso vsi upoštevali, saj je pomočnik londonske gasilske brigade Jonathan Smith za BBC dejal, da so se nekateri požari v mestu razbesneli, ko se je prižgala žerjavica, požar pa se je nato hitro širil po dvoriščih hiš in zajel še hiše. Opozarjajo tudi, da nevarnosti za požare še ni konec.

Veliko dela imajo tudi gasilci v Leicestru, Leicestershiru in Rutlandu, kjer je gasilska služba zapisala, da se zaradi velikega števila klicev na samodejne požarne alarme ne bodo odzvali. Ljudi so še pozvali, naj jih pokličejo v le res najnujnejših primerih, poroča The Guardian.

Gasilci so gasili tudi vrtne ograje, drevesa, travnike in restavracijo. Pogorela je tudi hiša Tima Starka, ki je požar najprej opazil na sosedovem vrtu, poklical gasilce in se tudi sam lotil gašenja. Hitrega širjenja ognja ni mogel preprečiti, saj so tla v mestu izredno suha. Nekatere hiše so uničene v celoti, druge pa so neprimerne za bivanje, poroča BBC. V požaru v vzhodnem Londonu so dve osebi zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico, na severu države pa je zagorelo v vrtcu.