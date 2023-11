Za več sto članov največje italijanske mafije zahtevajo 5000 let zapora

Tožilci so za 322 obtožencev, ki imajo vzdevke, kot so "Volk", "Debeli", "Ljubček" in "Jagnječje stegno", zahtevali zaporno kazen v skupni višini skoraj 5000 let, obtoženi pa so vrtoglavega števila kaznivih dejanj.

Ndrangheta, ki ima sedež na jugu revne Kalabrije, je najbogatejša in najmočnejša italijanska kriminalna združba s skorajšnjim monopolom nad evropsko trgovino s kokainom. In medtem ko se je skrivaj razširila in zdaj deluje v več kot 40 državah, je Ndrangheta doma desetletja dušila lokalno gospodarstvo, se infiltrirala v javne institucije in ustrahovala prebivalce.

Med sojenjem, ki se je začelo januarja 2021, so zaslišali tudi deset mafijcev, ki so delali v državni upravi, kar dokazuje, da je imela združba svoje lovke razširjene tudi globoko v državne sisteme Italije. Med najodmevnejšimi obtoženci je 70-letni odvetnik Giancarlo Pittelli, sicer nekdanji poslanec iz stranke Forza Italia nekdanjega premiera Silvia Berlusconija. Pittelliju grozi 17 let zapora za domnevno vlogo posrednika med politiki in finančniki. Med sojenjem se je do danes nabralo za več tisoč ur pričevanja, obsodili pa so že 67 oseb, ki so se odločile za hitro sojenje.