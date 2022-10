Zmagovalno kombinacijo na loteriji vpisalo več kot 400 oseb

Filipinska loterija je v ponedeljek objavila fotografije množice dobitnikov, ki so že stali v vrsti, da bi prevzeli svoj del glavnega dobitka. Vpisali so zmagovalne številke: 9, 18, 27, 36, 45 in 54. Kombinacija številk je takoj sprožila ugibanja, kako je možno, da so vsa števila deljiva z devet, zato so v filipinskem senatu že pozvali k preiskavi po njihovo sumljivih rezultatov.

Eden od strokovnjakov je za BBC povedal, da je verjetnost, da bo toliko oseb med dobitniki, izredno majhna, in sicer ena proti "1, ki ji sledi 1224 ničel". Srečneži so igrali igro Grand Lotto, v kateri igralci zberejo šest številk od ena do 55, od katerih se mora vseh šest ujemati s številkami, ki jih izžrebajo.