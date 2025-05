Iz morja potegnili prvi kos potopljene luksuzne jahte Bayesian

Že v začetku maja se je do jadrnice spustil nizozemski potapljač, ki naj bi bum ločil od plovila. Med delom pa je eksplodiralo in 39-letni Nizozemec je v podvodni eksploziji umrl. Prvi kos, ki so ga izvlekli, bodo poslali v forenzično analizo, saj želijo razjasniti tudi potapljačevo smrt.

Prvi del jadrnice, ki so ga potegnili na kopno, je bum - vodoravna palica ali drog, ki sega iz jambora. Jambor na jadrnici je bil sicer visok kar 72 metrov in je veljal za enega najvišjih med vsemi jadrnicami.

Kaj se je zgodilo z vodotesnimi sefi?

Nevihto posneli, nato potonili

Medtem še vedno ostaja uganka, zakaj je jadrnica potonila. Prejšnji teden so britanski preiskovalci objavili poročilo in navedli, da so bile razlog strukturne težave jadrnice. Te navedbe pa so italijanski preiskovalci že zavrnili in izpostavili, da je jadrnica 50 metrov pod vodo obrnjena na desni bok, zato stanja na spodnjem delu jadrnice sploh še ne poznajo.

Britanci so v poročilu zapisali še, da je eden od članov posadke objavil videoposnetek nevihte v daljavi, kar po mnenju preiskovalcev dokazuje, da se je posadka zavedala slabega vremena.

Trup jadrnice naj bi na kopno potegnili konec maja, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Nato jo bodo odpeljali v pristanišče, kjer jo bodo pregledali. Poročilo nesreče naj bi bilo pripravljeno do konca poletja.