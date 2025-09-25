Svetli način
Tujina

Abas pozval k priznanju Palestine in zavrnil vlogo Hamasa pri vladanju

New York, 25. 09. 2025 21.02 | Posodobljeno pred 42 minutami

STA , D. S.
Palestinski predsednik Mahmud Abas je v govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN države, ki tega še niso storile, pozval k priznanju Palestine. Ob tem je zatrdil, da Hamas ne bo imel vloge pri vladanju Palestincem, in poudaril, da napad pripadnikov gibanja na Izrael 7. oktobra 2023 ne predstavlja palestinskega naroda.

Mahmud Abas je Generalno skupščino ZN nagovoril prek videopovezave, saj so ZDA palestinski delegaciji z njim na čelu zavrnile vizume za vstop v državo.

V govoru je zavrnil napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, rekoč da ta ne predstavlja palestinskega naroda ter njegovega "pravičnega boja za svobodo in neodvisnost". "Kljub vsemu, kar je naš narod prestal, zavračamo dejanja Hamasa 7. oktobra - dejanja, ki so bila usmerjena proti izraelskim civilistom in so jih vzela za talce," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zatrdil je tudi, da Hamas ne bo imel vloge pri vladanju Palestincem, in napovedal, da bodo morali borci gibanja in njegovih frakcij orožje predati Palestini upravi. Pozval je k ustanovitvi začasnega odbora pod vodstvom Palestinske uprave, ki bi po vojni začasno prevzel nadzor nad Gazo.

Omenil je tudi mešanje solidarnosti s Palestinci in podpore njihovi pravici do samoodločbe z antisemitizmom, za katerega je dejal, da ga zavračajo na podlagi svojih vrednot in načel. Izraelsko ravnanje v Gazi je obenem označil za "eno najgrozljivejših poglavij humanitarne tragedije 20. in 21. stoletja".

Pred zasedanjem Generalne skupščine je v New Yorku potekala konferenca o rešitvi dveh držav, ki sta jo organizirali Francija in Savdska Arabija. V luči obeh dogodkov se je dolgo napovedalo, da bo Palestino priznalo več držav, kar se je tudi zgodilo.

Naprej so jo v nedeljo priznale Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija, v ponedeljek pa poleg Francije še Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako.

Palestino tako trenutno priznava skoraj 80 odstotkov od skupno 193 članic Združenih narodov. Od junija lani je med njimi tudi Slovenija.

