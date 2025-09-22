Svetli način
Tujina

ABC presenetil: Jimmy Kimmel se vrača

New York, 22. 09. 2025 21.49 | Posodobljeno pred 16 minutami

D.L. , STA
Ameriška televizijska mreža ABC je popustila pod težo kritik in napovedala vrnitev večerne oddaje Jimmy Kimmel live, ki jo je pretekli teden zaradi voditeljevih izjav o smrti Charlieja Kirka umaknila s sporeda. Oddaja se vrača že v torek.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel FOTO: Profimedia

Oddaja Jimmy Kimmel live, ki jo je televizijska mreža zaradi po njihovo neokusnih izjav o smrti Charlieja Kirka za nedoločen čas umaknila s sporeda, se po manj kot tednu dni vrača, poroča AP

"Prejšnjo sredo smo se odločili, da prekinemo oddajanje šova, da bi se izognili poslabšanju napetih razmer v čustvenem trenutku za našo državo. Odločitev smo sprejeli, ker smo menili, da so bile nekatere izjave izrečene ob nepravem trenutku. V zadnjih dneh smo imeli poglobljene pogovore z Jimmyjem in po teh pogovorih smo se odločili, da bomo v torek vrnili oddajo," so sporočili predstavniki mreže.

Spomnimo.

Kimmel je – kot se je izkazalo, začasno – brez oddaje ostal, potem ko so njegovi komentarji o Kirkovi smrti zmotili predsednika Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendana Carra, ki je namignil, da lahko televizija ABC ostane brez dovoljenj za oddajanje, če ne bo ukrepala.

Nekaj ur kasneje se je Kimmell že je pridružil drugemu Trumpovemu kritiku, Stephenu Colbertu, čigar komično oddajo bo televizija CBS ukinila prihodnje leto. Ko je CBS pred dvema mesecema sporočila to odločitev, jo je Trump pozdravil in napovedal, da bo Kimmel naslednji.

In kaj točno je Carra in druge zmotilo? "Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih (...) med obtoževanjem je bilo tudi žalovanje – v petek je Bela hiša spustila zastave na pol droga (...) vendar na človeški ravni lahko vidite, kako težko to sprejema predsednik," je dejal Kimmel in predvajal posnetek Donalda Trumpa, ki na vprašanje novinarjev, kako se počuti ob smrti Kirka, odgovarja z besedami o obnovi Bele hiše.

Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

