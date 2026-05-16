Absurdnost Trumpove tožbe: toži samega sebe

Tožba je med drugim sporna, ker Trump toži agencijo, ki jo vodi in nadzira njegova vlada. Na absurdnost Trumpovega toženja samega sebe je opozorila tudi zvezna sodnica Kathleen Williams, poroča ABC. IRS bi se morala v skladu s predlagano poravnavo Trumpu opravičiti, sam pa iz omenjenega sklada pod nadzorom uprave, ki jo bo imenoval in odpuščal sam, ne bi smel prejemati denarja. Vendar pa nad skladom ne bi bilo nobenega javnega nadzora, čeprav bi šlo za proračunski denar davkoplačevalcev.

Nesmiselnost tožbe

Sklad naj bi financiral pravne stroške za ljudi, ki jih je prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna domnevno krivično preganjala. Med njimi bi bili tudi udeleženci v napadu na kongresno palačo 6. januarja 2021, ki so hoteli preprečiti Trumpov poraz na volitvah 2020 in jih je predsednik že pomilostil. Sodnica Williams je opozorila na temeljno nesmiselnost tožbe in zapisala, da so Trumpovi nasprotniki v tožbi subjekti, katerih odločitve so odvisne od njegovih navodil. Številni demokrati, kot je senatorka Elizabeth Warren, pravijo, da je to korupcija, kakršne v ZDA še niso videli.

Zakaj je Trump vložil tožbo?