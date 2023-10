Prizori opustošenja v Acapulcu: uničeni hoteli, stanovanja, stadion ...

"Letališče Acapulco je že odprto za zračni prevoz," je novinarjem v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico povedal obrambni minister Luis Cresencio Sandoval in dodal, da letališka steza ni utrpela večje škode. Po njegovih besedah bodo potniška letala evakuirala turiste in dovažala pomoč in zdravnike.

Orkan Otis je delno uničil številne stavbe. Na video posnetkih, ki so jih na družbenih omrežjih objavili prebivalci, je bilo videti močno poškodovane stavbe, večinoma hotele, ob obalni avtocesti. Na številnih so razbita okenska stekla. Na ulicah so ruševine in podrta drevesa.