Izraelci kritični do Adidasa: Zakaj Bella Hadid promovira športne copate?

Ameriška manekenka je bila obraz kampanje za športne copate Adidas, ki so luč sveta sicer ugledali na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. A na tistih olimpijskih igrah so palestinski teroristi skupine Črni september ubili 11 izraelskih športnikov in nemškega policista. In ko so Izraelci izvedeli, da bo ena izmed ambasadork za novo serijo športnih copat prav Bella Hadid , so bili ne samo razburjeni, temveč tudi jezni in zelo kritični.

Hadidova, ki sicer že dalj časa polni naslovnice skupaj s svojo sestro Gigi Hadid , se je torej znova znašla pod drobnogledom. Velika zagovornica Palestincev in Gaze ter ostra kritičarka Izraela je prejšnji mesec skupaj s sestro podarila skoraj milijon evrov za pomoč Palestincem. Večkrat je vzbudila jezo izraelske vlade, ker naj bi skandirala slogan: "Od reke do morja, Palestina bo svobodna."

Adidas se je zaradi teh pozivov odločil, da umakne fotografije, na katerih je Bella Hadid, kritikom pa se je opravičil z besedami, da njihov čevelj "združuje široko paleto partnerjev." "Zavedamo se, da je prišlo do povezav s tragičnimi zgodovinskimi dogodki – čeprav so te povsem nenamerne – in se opravičujemo za vsako povzročeno razburjenje ali stisko."

Zato so spremenili kampanjo. Sicer še niso sporočili, katere spremembe bodo uvedene, a fotografij z Bello na internetu več ni. So pa ostali drugi ambasadorji blagovne znamke, vključno s francoskim nogometašem Julesom Koundéjem, ameriškim raperjem A$APom Nastom in kitajsko manekenko Sabrino Lan.

Še zdaleč sicer ni prvič, da je podjetje Adidas prekinilo stike s slavnimi ambasadorji po obtožbah o antisemitizmu. Oktobra 2022 so prekinili sodelovanje z rapperjem Kanyejem Westom, potem ko je bil rapper zaradi žaljivih objav odstranjen z Instagrama in Twitterja. Družba je takrat sporočila, da so bili njegovi komentarji "nesprejemljivi, sovražni in nevarni ter kršijo vrednote podjetja, kot so raznolikost in vključenost, vzajemno spoštovanje in poštenost."