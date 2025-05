Adidasov čevelj 'stopil' na Akropolo, Grčija vložila tožbo

Grke razburja nov oglas priznane športne znamke. Na spletu so se namreč pojavile fotografije in posnetki dronov, ki z rožnatimi lučmi v zraku oblikujejo Adidasov čevelj, ki stoji na starodavnem dragulju Grčije - Akropoli. Grška ministrica za kulturo je opozorila, da bi lahko ta svetlobna predstava kršila grški zakon o starinah. "Kot da bi Adidasov čevelj brcnil Akropolo," je dejala ter potrdila, da so zoper odgovorne že vložili tožbo.