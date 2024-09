Admiral Kuznecov na 'večnih' popravilih, njegovi mornarji na fronti

Kaj se dogaja z edino rusko letalonosilko Admiral Kuznecov? Po okvari leta 2018 je odšla na popravilo, medtem doživela nesrečo med popravili in vsaj dva požara. Sedaj pa naj bi, po nekaterih virih, ostala še brez posadke, ki je bila napotena v Ukrajino. Ali to pomeni, da največje plovilo za projekcijo ruske pomorske moči ne bo več izplulo iz Murmanska? Ruski vojaški poveljniki še vedno napovedujejo njeno vrnitev v začetku prihodnjega leta.

Po poročanju časnika Forbes naj bi nekatere od 1500 mornarjev, ki so služili na 58.000-tonski letalonosilki Admiral Kuznecov, prerazporedili na fronto. Mornarji naj bi po odprtokodnih podatkih, ki jih je na omrežju X zbral analitik Moklasen, oblikovali motorizirani strelski bataljon z imenom "Fregata", ki je vključen v 1. gardno tankovsko armado.

Bataljon se je boril v okolici Harkova v severni Ukrajini, preden se je preusmeril na os Pokrovsk na vzhodu, piše Forbes. Moklasen ugotavlja, da je med ruskim napadom v Harkovu 23. julija umrl vsaj en nekdanji član posadke letalske ladjedelnice Oleg Sosedov. Časnik ocenjuje, da prerazporejanje posadke na fronto ni presenetljivo, saj da Kremelj sprejema skrajne ukrepe za nadomeščanje vojnih izgub na fronti. Mesečno naj bi potrebovali 30.000 svežih vojakov. V Moskvi sicer navajajo podatke, da vsak mesec k podpisu pogodbe pritegnejo od 30.000 do 45.000 prostovoljcev, zato po zagotovilih Kremlja mobilizacija ni potrebna.

Kakor koli, usoda Kuznecova, ene od petih letalonosilk, ki jih je zgradila Sovjetska zveza, je trenutno nejasna, čeprav mnogi zaradi prej omenjenih informacij sklepajo, da nikoli več ne bo izplula. Po lanskih napovedih bi morala končno izpluti letos spomladi, vendar ostaja privezana ob pomolu v Murmansku, na severu Rusije. Gre za ladjo, ki jo je nesreča spremljala praktično že od samega začetka in je bila deležna večkratnih servisov in daljših odsotnosti. V sovjetsko mornarico so jo sprejeli tik pred razpadom države leta 1991. V svoji skoraj štiridesetletni zgodovini je opravila zgolj sedem patrulj, nazadnje leta 2016 v Siriji, ko je v dveh nesrečah, ki sta si sledili v razmaku treh tednov, izgubila dve od 24 letal. Sicer so letala v času operacij v Siriji izvedla 420 bojnih misij, leta 2017 pa so Rusi sporočili, da se Kuznecov vrača domov. Leto pozneje, oktobra 2018, je Kuznecov utrpel resno škodo, ko je suhi dok PD-50 potonil, medtem ko je bila ladja na popravilu. Nato je decembra 2019 na Kuznecovu izbruhnil požar.

V poveljstvu flote so nekaj časa razmišljali o upokojitvi poškodovane ladje, vendar so se na koncu odločili za popravilo. Načrtovali so, da se bo letalonosilka vrnila na morje leta 2022, vendar je decembra 2022 na njej izbruhnil še en požar, zato Kuznecov še ni nared, saj so se popravila znova zavlekla. Ocenjena škoda zaradi omenjenih poškodb ni bila tako velika, da si Rusija ne bi mogla privoščiti popravil – "le" nekaj milijonov evrov – zato se vrstijo ugibanja o tem, da je za njeno sedaj že osemletno neoperativnost kriva korupcija v vojski oz. mornarici. Zaradi tega je Andrej Belusov, ki je na mestu obrambnega ministra zamenjal Sergeja Šojguja, odstavil več višjih vojaških uslužbencev, proti katerim tečejo postopki na sodiščih. Ni pa korupcija edina težava. Rusiji primanjkuje kapacitet za gradnjo velikih ladij. V drugačnih pogojih bi verjetno Kuznecova razgradili in dele uporabili za gradnjo nove letalonosilke, piše Forbes. V času Sovjetske zveze je namreč za gradnjo velikih ladij skrbela velika ladjedelnica v Nikolajevu, v sedanji Ukrajini. "Glavna težava so motorji," pravi Pavel Luzin, vojaški strokovnjak na ruski univerzi v Permu. Tovarne v Ukrajini so izdelale večino velikih ladijskih motorjev sovjetske mornarice. Ukrajina po osamosvojitvi ni bila več sposobna vzdrževati takšnega obsega izdelovanja ladij in delov zanje, zato je bila njena ladijska industrija v zatonu, po izbruhu vojne pa Rusija na dele iz ukrajinskih tovarn seveda ne more več računati.

Varjag, ki je postal Liaoning. FOTO: AP icon-expand