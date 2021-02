Aeroflot znova vzpostavil letalsko povezavo med Ljubljano in Moskvo

Danes pa se na ljubljansko letališče vrača po dolgem času. Sprva bo Ljubljano in Moskvo povezoval enkrat tedensko, in sicer ob petkih. Ob izboljšanih epidemioloških razmerah v evropskem prostoru in sproščanju omejitev pri prehajanju meja med državama napoveduje dodajanje frekvenc v poletnem letalskem voznem redu, ki bo v veljavo stopil 28. marca.

Ruski prevoznik je bil pred pandemijo med prevozniki, ki so na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana leteli najpogosteje. Do 17. marca lani, ko je slovenska vlada z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa v Sloveniji začasno prepovedala opravljanje zračnih prevozov, je Aeroflot na redni liniji v Moskvo letel dvakrat dnevno.

"Aeroflot je zaupanja vreden partner, ki je na ljubljanskem letališču kontinuirano povečeval obseg letenja in število prepeljanih potnikov. V Fraportu Slovenija se nadejamo nadaljnjega rastočega sodelovanja s prevoznikom, povezavi pa pripisujemo velik potencial v smislu zbliževanja slovenskega in ruskega trga pri blagovni in turistični menjavi," so poudarili upravljavci ljubljanskega letališča.

Aeroflot se pridružuje trem rednim prevoznikom

Potnikom priporočajo, da se pred načrtovanjem potovanja v Rusijo pozanimajo o veljavnih omejitvah pri prehajanju meje. Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj.

Aeroflot se pridružuje trem rednim prevoznikom, ki trenutno omogočajo povezave z ljubljanskega letališča. To so Lufthansa v Frankfurt, Air Serbia v Beograd in Turkish Airlines v Istanbul. V Fraportu Slovenija upajo, da bodo epidemiološke razmere čim prej omogočile, da se vrnejo še drugi letalski prevozniki.

Po trenutno razpoložljivih informacijah v poletnem voznem redu rezervacijo letov že omogočajo Wizz Air v Bruselj, Transavia v Amsterdam, Air France v Pariz, easyJet v London, LOT Polish Airlines v Varšavo, Swiss International Airlines v Zürich, Lufthansa v München, Brussels Airlines v Bruselj, British Airways v London, Finnair v Helsinke, SunExpress v Antalyo in El Al v Tel Aviv.

Ob ugodnih razmerah za ponovno oživitev počitniškega turizma se na ljubljanskem letališču nadejajo, da bo v večjem obsegu kot preteklo poletno sezono stekel tudi čarterski promet.