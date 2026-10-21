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AfD Bruslju napoveduje ultimat: ali reforme ali referendum o članstvu Nemčije

Berlin, 21. 10. 2026 08.27 pred 1 uro 3 min branja 39

Avtor:
N.V.
Alice Weidel

Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) želi odpraviti neposredno izvoljeni Evropski parlament, zmanjšati Evropsko komisijo in Berlinu omogočiti, da izstopi iz določenih skupnih politik EU. Ni pa ta nemška stranka edina s takšnimi željami, podobno si želi tudi Marine Le Pen, ki se bo potegovala za mesto francoske predsednice.

Prizadevanja AfD bo njihova predsednica Alice Weidel predstavila v Evropskem parlamentu danes, nedavne zmage na deželnih volitvah v Saški Anhalt in Meklenburg-Pomorjanskem pa so ji dale še večji zagon.

Programski dokument AfD, ki ga je pridobil medij Brussels Playbook, navaja, da stranka sprva ne bi zahtevala izstopa iz EU ali evrskega območja. Namesto tega želi ponovno izpogajati pogodbe EU ter zmanjšati pristojnosti povezave, število njenih institucij in proračun.

Veselje v štabu AfD
Veselje v štabu AfD
FOTO: AP

Stranka želi neposredne volitve v Evropski parlament nadomestiti z delegati, ki bi jih imenovali nacionalni parlamenti, vlogo Evropske komisije omejiti izključno na upravne naloge, odločanje pa prenesti v nacionalne prestolnice. Prav tako želi najvišje sodišče EU nadomestiti z arbitražnim sodiščem.

Načrt predvideva drastično zmanjšanje proračuna EU in določitev njegove zgornje meje, zamrznitev števila zaposlenih ter ukinitev agencij. AfD bi uporabila pravico veta za odpravo prihodkov iz davka na dodano vrednost (DDV) in davka na plastiko. Poleg tega bi zagrozila z ustavitvijo nemških prispevkov v skupni proračun, da bi dosegla uveljavitev zahtevanih reform.

"Če Bruselj zavrne pot reform, bo ta veto uporabljen za blokado prihodnje zakonodaje EU o financiranju in drastično zmanjšanje nemških prispevkov," piše v načrtu AfD.

AfD želi tudi, da bi imele večje države evrskega območja v Evropski centralni banki več glasovalne moči, s čimer bi Nemčija dobila večji vpliv na denarno politiko. Poleg tega zavračajo digitalni evro.

Alice Weidel
Alice Weidel
FOTO: AP

Berlin bi se po mnenju Weidel moral prizadevati za izvzetje iz pravil EU na področju migracij, obdavčitve, socialne politike, obrambe in skupnega zadolževanja. Če zelene politike EU ne bodo odpravljene in ne bo prišlo do bistvenih sprememb industrijske, kmetijske in finančne politike, bi si Nemčija prizadevala za izvzetje iz pravil tudi na teh področjih, še navaja dokument.

Začetek izvajanja reform naj bi bilo leto 2029, ko bodo potekale naslednje volitve v Evropski parlament in nemški parlament. "Leta 2029 bi lahko postalo resničnost nekaj, o čemer smo si komaj upali sanjati: domoljubna desničarska večina v Evropskem parlamentu bo postala dosegljiva."

Če jim reform ne bo uspelo uveljaviti, AfD napoveduje, da bo o članstvu Nemčije v EU razpisala referendum.

Le Penova napovedala podobne reforme

Prejšnji teden je bila v Bruslju Marine Le Pen, kjer je predstavila svoj načrt za EU v primeru, da postane francoska predsednica. Obljubila je, da bo Francija, če pride na oblast, za polovico zmanjšala svoj prispevek v proračun EU, Evropsko komisijo pa preoblikovala v "sekretariat", ki bi deloval v službi držav članic, poroča Politico.

"Ne pustim se zavesti s tem, kar želi narediti Evropska komisija. Evropska komisija se želi preoblikovati v državo, mi pa tega nočemo. Zato ji bomo stopili na pot," je dejala Le Penova.

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afd evropska unija reforme članstvo

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KOMENTARJI39

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galeon
21. 10. 2026 10.11
Še se najde kateri pametni med samimi neumnimi.
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+1
1 0
leviindesnikekci
21. 10. 2026 10.11
Financira jo Izrael, katerega javno povelicuje. Vse je predstava, sedaj se bo malo zadovoljilo desni pol kekcev, karavana gre pa dalje. Agenda 2030 po planu.
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0 0
Ursooo
21. 10. 2026 10.10
Mislim, da se nihče zares ne zaveda posledic razpada EU. Angleži se še vedno niso pobrali, pa je bil to bistveno manjši pretres. Pa še nekaj je: če EU dejansko razpade na ohlapno konfederacijo konzervativno-religioznih mestnih državic, potem bomo šele lahek plen za Ruse in Amere. To je njihov cilj. Zlom Evrope. Tako da: ni vse slabo, kar je EU.
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0 0
Bozje oko
21. 10. 2026 10.10
EU mora ostat enotna močna, če hoče gospodarsko parirati Kitajski, ZDA, Indiji...Rusiji, za preživetje pa se mora prilagoditi....v mislih imam to, da je lahko močna in konkurenčna le tako, da bo imela voljenega voditelja po vzoru ZDA..., in drugih močnih držav, kjer dejansko politično moč predstavlja legitimen predstavnik vseh EU narodov! Torej čaka EU veliko dela, ki bo dodana vrednost Vseh, ki zagovarjamo normalen, razvojni, sodelujoč,...političen sistem, ki se bo boril za svoje ljudi v danem primeru Evropske vrednote, ki so jih imeli naši predniki in nam omogočili življenje, kot ga večina DELOVNIH ljudi pozna....obstajajo pa narodi, ki jim je vrednota nasprotujoča od nas, zato naj živijo po svojih običajih tam, kjer so....
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0 0
BrainDance
21. 10. 2026 10.10
Pravilno!
Odgovori
0 0
lokson
21. 10. 2026 10.05
Zanimivo. Zopet kontekst "skrajna desnica", vsi ostali, pa naj bi bili miroljubni študentje.
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+3
3 0
BrainDance
21. 10. 2026 10.12
Mirni protestniki so študentje. Huligani so pa skrajni desničarji. Baje. Tk pravijo...
Odgovori
0 0
Samo navijač
21. 10. 2026 10.05
DonnFallirer , da te popravim pri nas je standard ki ga lahko tako imenovani zahodnjaki samo sanjajo. To je potrebno ohranit za vsako ceno. Z temi mesanji narodov nas bi na prefinjen nacin radi izbrisali. Z notranjimi izdajalci to so v glavnem politiki in pa z njihovim natiskanim fiat denarjem bi jim to celo uspelo.
Odgovori
0 0
Wolfman
21. 10. 2026 10.05
Verjetno pa vrh EU ni pričakoval tega, da se bodo sedaj nekateri ruski energenti kupovali prek ZDA v EU? Kaj takega Ppa še ne. Če bi kaj takega omenili v Evropskem parlamentu leto ali dve nazaj, bi vas nemudoma prizemljili.
Odgovori
+1
1 0
Maribor?an 1
21. 10. 2026 10.04
V zadnjih 10 letih nisem videl enega videa o govoru Putina zakaj ne????? Ko govori govori vsem Evropejcem in ne samo novinarjem ki so tam. Kažete videe samo od zelenakega z zlatimi školjkami. Dajmo ni natočit kozarec čistega vina. BRAVO AFD
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1935308
21. 10. 2026 10.04
Zadnji čas.....
Odgovori
+4
4 0
Samo navijač
21. 10. 2026 09.59
Zelo pomembna tocka med drugimi je da se popolnoma koncajo ti bizantinski vdori v Evropo.
Odgovori
+7
7 0
DarkPhoenix
21. 10. 2026 10.02
in enako evropsko-ameriški barbarski vstopi v njihov svet, mar ne ????
Odgovori
-1
0 1
Artechh
21. 10. 2026 10.05
Kam slovenija vstopa?
Odgovori
0 0
SAMO JEZNI
21. 10. 2026 09.58
AFD ni enako SDS. Sta skoraj diametralno nasproti stranki glede na program in kaj kateri zagovarjajo.
Odgovori
+5
5 0
Ursooo
21. 10. 2026 10.11
AFD so udbokomunisti. Tako nas uči Plešasti desetar.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
21. 10. 2026 09.54
Spet en osebek tipa AH. Ne glejte me kaj delam, poslušajte kaj govorim...
Odgovori
+0
2 2
AlienTechnology
21. 10. 2026 09.58
Zato pa je potrebno kot človek sam pri sebi razmisliti kaj boš podprl. Meni se to da bi podpiral enega Adolfa nebi zgodilo. Potrebno je stati za sebe pa četudi zaradi tega pristaneš v margini
Odgovori
-1
1 2
AlienTechnology
21. 10. 2026 10.02
sploh danes ko je desničarstvo na pohodu je to nujno
Odgovori
-1
1 2
Lux_43
21. 10. 2026 09.50
Ja ja Alice, sem te zdejle poslušal v teh dneh ene parkrat, ker moram na eno šolanje strokovno v Nemčijo, ki je v nemškem jeziku. Kot prvo, najprej mal uredite vaše administrativne traparije, v Sloveniji smo way pred vami, vi sate zastareli, da umreš od smehas. Drugo, kar delaš je itak drama. Zaposlenost imate okrog 80, 1%, maksimalna kot pri nas, pa dramite, kako bo vse propadlo. Naslednje, ne rušite gospodarske povezave, se vidi, kako so uspešni v Veliki Britaniji ! Vsako omejitve, kar so meje izredno škodijo, in seveda o tem odločajo ljudje, ki nimajo pojma o blagovnih menjavah in tako dalje. Moje mnenje o AFD? Populistična oportunistična stranka, ki je prišla ravno prav, ko je folk jezen na establišment. Ampak, ko si na oblasti rataš establišment. Ane. Odgovora pa tile na vsakdanje probleme ne bodo dali, ker so sponzorirani iz Izraela, ta pa znantno hoče vojno. Vojna pa kaj pomeni? Visoke stroške. Gelde na povezave z Rusijo, pa nimate za burek Nemčija, tako kot mi ne. Kot prvo imate na ozemlju do 2045 prisotne ameriške sile in bo vse ravno tako, kot bo Amerika rekla. Ne glumite o tem, kako boste vi sami vzpostavili spet večje povezave z Rusijo, ker jih ne boste. Po moje je tole en populističen skup nezadovoljnih, ki ne bo naredil ne vem kaj. Seveda za vse so krivi migranti, kako desnica neti vojne v svetu, to ni pomembno ane. Ker itak njihovi volilci nimajo tolk dosega, da bi to dojeli. Pa še nekaj: Weidel je delala za Goldmann Sachs. Vse jasno. Merz je delal za BlackRock. Vse jasno.
Odgovori
-4
6 10
nelevnedesen
21. 10. 2026 09.50
Bravo afd
Odgovori
+9
11 2
The DownFall
21. 10. 2026 09.49
Kdor ni živel obdobja pred vključitvijo in po vključitvi Slovenije v EU nima pojma. Ampak po vključitvi v EU so bile napr. elektronske naprave bistveno cenejše, v EU so živeli standard, ki so ga pri nas lahko samo sanjali...
Odgovori
-2
3 5
Artechh
21. 10. 2026 10.02
A zato ker so elektronsoe napreve ceneje moramo vso to kakanjr eu prenasati. Schengen je odlicen, eu ne toliko. Eu bi moralo biti gospodarsko in ekeonomsko sodelovanje ne pa dolocanje internih politik drzav clanic
Odgovori
+1
1 0
The DownFall
21. 10. 2026 10.05
Ne misliti, da bo naša interna politika blestela, ker nikoli ni...
Odgovori
0 0
Samo navijač
21. 10. 2026 09.49
Bravo tako se dela. Preluftat in vzpostavit red.
Odgovori
+10
11 1
300 let do specialista
21. 10. 2026 09.49
Medtem, ko SKRAJNA LEVICA zažiga Evropo pod pretvezo "slabega šolstva" pa "skrajna" desnica nakazuje na edini normalen odziv glede na popopnoma destruktivno "politiko" kupljenih kriminalcev, ki se mastijo v Bruslju. ŠE JE UPANJE, ŠE!💪
Odgovori
+3
8 5
Esprit
21. 10. 2026 09.48
hočejo samo ohraniti kontrolo nad skupnim trgom, tako da vodijo monopole in sprejemajo zakone, ki še naprej blokirajo in nalagajo ogromne davke vsem 'zunanjim konkurentom', torej Kitajcem in vsem drugim po svetu, ki ponujajo veliko cenejše in kakovostnejše izdelke kot oni. Želijo, da vsi v Evropi še naprej kupujejo samo njihove izdelke, in želijo odstraniti vse drugo, ker tega preprosto ne potrebujejo. Seveda Evropska unija, kot je danes, nima veliko smisla, še posebej za države, kot je Slovenija, ki dejansko zelo koristijo industrijskim državam v EU, saj prostovoljno odpovedujejo veliko cenejšim in boljšim možnostim iz preostalega sveta.EU je pomembna za vse industrijske in večje države v Evropi, ko gre za njihove lastne nacionalne interese; potem veliko govorijo o evropskih interesih, evropski varnosti... vse postane evropsko... ampak v trenutku, ko gre za dobičke, rast... postane pa super nacionalistično...in to je temelj tega ''Evropske'' težave že desetletja, in namesto, da bi jo odpravili in delali na tem, so stvari še bolj zakomplicirali in zavili v lep papir.
Odgovori
+3
5 2
The DownFall
21. 10. 2026 09.51
Predstavljaj si še carine med državami Evrope, če EU razpade...
Odgovori
+0
2 2
Pimplc
21. 10. 2026 09.48
tonemo.... na bolje?
Odgovori
+1
2 1
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