AfD Bruslju napoveduje ultimat: ali reforme ali referendum o članstvu Nemčije

Prizadevanja AfD bo njihova predsednica Alice Weidel predstavila v Evropskem parlamentu danes, nedavne zmage na deželnih volitvah v Saški Anhalt in Meklenburg-Pomorjanskem pa so ji dale še večji zagon. Programski dokument AfD, ki ga je pridobil medij Brussels Playbook, navaja, da stranka sprva ne bi zahtevala izstopa iz EU ali evrskega območja. Namesto tega želi ponovno izpogajati pogodbe EU ter zmanjšati pristojnosti povezave, število njenih institucij in proračun.

Veselje v štabu AfD FOTO: AP

Stranka želi neposredne volitve v Evropski parlament nadomestiti z delegati, ki bi jih imenovali nacionalni parlamenti, vlogo Evropske komisije omejiti izključno na upravne naloge, odločanje pa prenesti v nacionalne prestolnice. Prav tako želi najvišje sodišče EU nadomestiti z arbitražnim sodiščem. Načrt predvideva drastično zmanjšanje proračuna EU in določitev njegove zgornje meje, zamrznitev števila zaposlenih ter ukinitev agencij. AfD bi uporabila pravico veta za odpravo prihodkov iz davka na dodano vrednost (DDV) in davka na plastiko. Poleg tega bi zagrozila z ustavitvijo nemških prispevkov v skupni proračun, da bi dosegla uveljavitev zahtevanih reform. "Če Bruselj zavrne pot reform, bo ta veto uporabljen za blokado prihodnje zakonodaje EU o financiranju in drastično zmanjšanje nemških prispevkov," piše v načrtu AfD. AfD želi tudi, da bi imele večje države evrskega območja v Evropski centralni banki več glasovalne moči, s čimer bi Nemčija dobila večji vpliv na denarno politiko. Poleg tega zavračajo digitalni evro.

Alice Weidel FOTO: AP

Berlin bi se po mnenju Weidel moral prizadevati za izvzetje iz pravil EU na področju migracij, obdavčitve, socialne politike, obrambe in skupnega zadolževanja. Če zelene politike EU ne bodo odpravljene in ne bo prišlo do bistvenih sprememb industrijske, kmetijske in finančne politike, bi si Nemčija prizadevala za izvzetje iz pravil tudi na teh področjih, še navaja dokument. Začetek izvajanja reform naj bi bilo leto 2029, ko bodo potekale naslednje volitve v Evropski parlament in nemški parlament. "Leta 2029 bi lahko postalo resničnost nekaj, o čemer smo si komaj upali sanjati: domoljubna desničarska večina v Evropskem parlamentu bo postala dosegljiva." Če jim reform ne bo uspelo uveljaviti, AfD napoveduje, da bo o članstvu Nemčije v EU razpisala referendum.

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