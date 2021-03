AfD pod "državnim nadzorom" zaradi suma ekstremizma

Predsednik notranje obveščevalne službe Thomas Haldenweg je o odločitvi za uvedbo nadzora AfD danes preko videokonference obvestil tudi vse pristojne deželne urade. Več podrobnosti pa nemški organi zaradi interesa preiskave uradno ne razkrivajo.

V AfD so se na odločitev zveznega urada za zaščito ustavne ureditve odzvali z ogorčenjem. Še posebej, ker so za to izvedeli tudi mediji, čeprav naj bi bila tovrstna odločitev tajna, je opozoril predsedujoči AfD Tino Chrupalla. Kot je dejal, se želi na ta način vplivati na"demokratično konkurenco med strankami".