AfD pred zgodovinskim uspehom, visoka podpora na volitvah

A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi ji uspelo oblikovati deželno vlado.

Nemčija se pripravlja na politični potres. Stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) bi lahko postala prva skrajno desna stranka po drugi svetovni vojni, ki bi morda lahko oblikovala deželno vlado a to je še pod velikim vprašajem. V zvezni deželi Saška-Anhalt, zibelki nemškega protestantizma na območju nekdanje Vzhodne Nemčije, stranka pred ključnimi deželnimi volitvami v javnomnenjskih raziskavah dosega več kot 40-odstotno podporo, piše France24.

Javnomnenjske ankete AfD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, trenutno vladajočim vladajočim krščanskim demokratom (CDU) pa okoli 22 odstotkov. Tretja najmočnejša sila bi bila Levica z okoli 12 odstotki. Petodstotni prag za vstop v deželni parlament naj bi prestopili tudi levosredinska SPD in Zeleni.

Visoka podpora AfD na volitvah bi povečala pritisk na kanclerja Friedricha Merza, obenem pa še okrepila AfD. Ta je priljubljena na vzhodu Nemčije, zaradi vse večjega nezadovoljstva Nemcev ob pešanju nemškega gospodarstva pa se krepi tudi na zahodu države.

Pričakovati je, da bo prihod AfD na oblast preprečil t. i. požarni zid, načelna zaveza nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Levo usmerjeno populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht, ki pa je tako kot AfD protimigrantsko in prorusko, je že dopustilo možnost sodelovanja v vladi z AfD, če bo prišla v parlament.

Volivci v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki je po velikosti primerljiva s Slovenijo, bodo lahko svoj glas oddali danes med 8. in 18. uro. Kmalu zatem bodo mediji objavili prve napovedi volilnih izidov.