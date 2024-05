Afera dieselgate: italijanskim kupcem volkswagnov 50-milijonska odškodnina

Pri Volkswagnu so pristali na plačilo odškodnine po dogovoru z italijansko potrošniško organizacijo Altroconsumo.

Pri BEUC so dogovor označili za zmago za italijanske potrošnike. Volkswagen so, kot so navedli, pozvali, naj odškodnine izplača tudi prizadetim potrošnikom v drugih evropskih državah.

"Ta dogovor daje upanje tisočim potrošnikom v drugih evropskih državah, ki še vedno čakajo na odškodnino, ker so jim prodali avtomobil, ki povzroča večje onesnaževanje od oglaševanega," je dejala generalna direktorica BEUC Monique Goyens.

Države, v katerih si članice BEUC prav tako prizadevajo za izplačilo odškodnin v zadevi dieselgate, so Avstrija, Belgija, Francija, Luksemburg, Nizozemska in Portugalska.