Afera Đoković: Avstralija preiskuje tudi vizume drugih teniških igralcev

Avstralska ministrica za notranje zadeve Karen Andrews je v intervjuju za Channel 9 dejala, da obstajajo podatki, ki nakazujejo, da je v državi nekaj posameznikov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop. "In to moramo raziskati," je dejala. Ni pa povedala, koliko drugih igralcev še preiskujejo, niti ni razkrila, kdo so.

Pred hotelom, v katerem je zaprt 34-letni igralec tenisa, se je zbrala velika množica podpornikov. Med drugim so na pločnik z velikimi rumenimi črkami zapisali "ostani močan", prižgali so mu tudi sveče. "V petek je pravoslavni božič," je po poročanju BBC-ja dejala ena od podpornic. "Tam zgoraj bo sam. To je farsa," je čustveno dodala. Đokovićevi oboževalci so jezni, ker so mu dovolili priti vse do Avstralije, samo zato, da so mu na letališču rekli, da ne more vstopiti.

Po drugi strani pa je veliko Avstralcev ogorčenih, da je bila športniku, ki nasprotuje cepljenju, sploh odobrena izjema, zlasti zato, ker jih politiki že skoraj leto dni pozivajo, naj se cepijo z obema odmerkoma, zdaj pa še s poživitvenim odmerkom.

Že v četrtek se je oglasila tudi Đokićeva družina. Oče Srđan Đoković je vse Srbe pozval pred parlament v Beogradu: "Vse vas pozivam, da pridete tja in da vsi Srbi izkažejo podporo svojemu idolu, svojemu Novaku, svoji duši, svojemu telesu, svojemu srcu. On je srce Srbije, Novak je Srbija, Srbija je Novak."