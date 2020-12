Afera Ibiza: v Berlinu aretirali snovalca posnetka, ki je vodil do padca avstrijske vlade

O njegovi aretaciji je prvi poročal avstrijski časnik Die Presse. Ta tudi poroča, da zasebnemu detektivu očitajo tako nezakonito izdelavo tonskih in filmskih posnetkov kot tudi prekupčevanje s kokainom.

Spomnimo...

Na videoposnetku, ki je nastal julija 2017 v vili na španskem otoku Ibiza, je kasneje avstrijski podkancler in tedanji vodja svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache z igralko, ki se mu je predstavila kot nečakinja ruskega oligarha, med drugim govoril o nezakonitem strankinem financiranju ter velikih javnih naročilih in očitno nagovarjal h korupciji. Strache je doslej vse očitke vztrajno zanikal.

Objava delov videposnetka nemškega Spieglain Süddeutsche Zeitunga maja 2019 je privedla do Strachejevega odstopa iz vlade pod vodstvom takratnega in sedanjega premierja Sebastiana Kurza in posledično do predčasnih parlamentarnih volitev, po katerih je Avstrija prvič v zgodovini dobila koalicijsko vlado med ljudsko stranko in Zelenimi.