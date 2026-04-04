Afere z ministrom ni zanikala. On se počuti, kot bi ga 'zbil vlak'

Govorice o razmerju notranjega ministra Mattea Piantedosija s privlačno Italijanko so krožile že nekaj časa, ta teden pa jih je potrdila kar Claudia Conte sama. V Italiji je znano ime, je novinarka, voditeljica, televizijska komentatorka, družbena aktivistka. Med videointervjujem za italijanski finančni portal Money je dobila neposredno vprašanje: "Govori se o vašem razmerju z notranjim ministrom Matteom Piantedosijem. Je to res ali ne?" 34-letnica je za trenutek presenečeno zastala, nato pa z nasmehom odgovorila: "Tega ne ne morem zanikati, vendar pa svoje zasebno življenje ohranjam zasebno," nato pa mirno nadaljevala pogovor o drugih temah.

A to je bilo dovolj, da je v Italiji završalo. Posnetek je postal viralen in kar se je začelo kot govorice, ki so krožile po parlamentarnih hodnikih, je prešlo v politično polemiko glede imenovanj. Februarja je namreč prevzela sicer neplačano delovno mesto svetovalke v parlamentarni preiskavi o varnosti v ubranih predmestjih, kar sodi pod Piantedosijev resor. Časnik Domani je poročal, da je Contejeva junija 2024 opravljala tudi funkcijo v šoli za dodatno usposabljanje policijskih sil, ki prav tako sodi spada pod pristojnost Piantedosija. Viri z ministrstva so sicer zatrdili, da minister ni vedel za to pogodbo.

Uspešna kariera

Contejeva, nekoč blondinka, zdaj temnolasa, vodi tudi program na italijanskem javnem radiu, povezovala je program ob svetovni turneji znamenite jadrnice Amerigo Vespucci, bila je umetniška direktorica filmskega festivala, napisala je tudi pet knjig. Osrednje mesto v njenem delu ima ideja o ustvarjanju povezav med institucijami in civilno družbo, s poudarkom na trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, opisuje Money.it.

Sama sicer vztraja, da njena neodvisna karierna temelji na študiju, delu in gradnji poklicnih odnosov, ter zavrača namigovanja, da je njen uspeh mogoče pripisati drugim dejavnikom kot le zaslugam.

Kot bi ga 'zbil vlak'

Piantedosi se je odločil, da afere sam javno ne bo komentiral, italijanski mediji pa poročajo, da naj bi bil zaradi zadnjega pompa globoko pretresen: "Počutim se, kot da me je zbil vlak," naj bi dejal po poročanju L'Espressa.

Za razmerje naj bi sicer že nekaj časa vedeli na najvišjih vladnih ravneh. Po poročanju časopisa La Repubblica naj bi premierka Giorgia Meloni vedela že od konca lanskega leta. Po intervjuju Contejeve pa naj bi ministra po predhodno dogovorjenem sestanku o varnosti in migracijah poklicala še na osebni zagovor. Viri iz vladne palače sicer pravijo, da jo je pomiril, poroča portal Wanted in Rome.

Politični odzivi

Je pa zato toliko bolj besna opozicija.Na italijanski levici trdijo, da jih zasebne zadeve ministra ne zanimajo, zahtevajo pa pojasnilo glede imenovanja Contejeve na položaj svetovalke parlamentarne komisije, zanima pa jih tudi, kakšni podlagi so bila podeljena različna imenovanja v Piantedosijevi pristojnosti. Spomnili so tudi na podoben škandal, ki je že odnesel enega ministra v vladi Melonijeve. Minister za kulturo Gennaro Sangiuliano je odstopil, ko je javnost izvedela za njegovo razmerje z Mario Rosario Boccia, znanim imenom iz poslovnega sveta.

