Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Afere z ministrom ni zanikala. On se počuti, kot bi ga 'zbil vlak'

Rim, 04. 04. 2026 12.23 pred 24 dnevi 3 min branja 118

Avtor:
T.H.
Matteo Piantedosi in Claudia Conte

Vlado italijanske premierke Giorgie Meloni pretresa nov ljubezenski škandal. Znana medijska osebnost, 34-letna Claudia Conte, je v nedavnem intervjuju potrdila razmerje z notranjim ministrom, 62-letnim Matteom Piantedosijem, poročenim očetom dveh otrok. Opozicija je na nogah, Contejeva je bila namreč imenovana tudi na položaj svetovalke v parlamentarni preiskovalni komisiji, ki je pod pristojnostjo Piantedosijevega ministrstva.

Govorice o razmerju notranjega ministra Mattea Piantedosija s privlačno Italijanko so krožile že nekaj časa, ta teden pa jih je potrdila kar Claudia Conte sama. 

V Italiji je znano ime, je novinarka, voditeljica, televizijska komentatorka, družbena aktivistka. Med videointervjujem za italijanski finančni portal Money je dobila neposredno vprašanje: "Govori se o vašem razmerju z notranjim ministrom Matteom Piantedosijem. Je to res ali ne?"

34-letnica je za trenutek presenečeno zastala, nato pa z nasmehom odgovorila: "Tega ne ne morem zanikati, vendar pa svoje zasebno življenje ohranjam zasebno," nato pa mirno nadaljevala pogovor o drugih temah.

Claudia Conte na predstavitvi ene izmed svojih knjig
Claudia Conte na predstavitvi ene izmed svojih knjig
FOTO: Profimedia

A to je bilo dovolj, da je v Italiji završalo. Posnetek je postal viralen in kar se je začelo kot govorice, ki so krožile po parlamentarnih hodnikih, je prešlo v politično polemiko glede imenovanj. Februarja je namreč prevzela sicer neplačano delovno mesto svetovalke v parlamentarni preiskavi o varnosti v ubranih predmestjih, kar sodi pod Piantedosijev resor. 

Časnik Domani je poročal, da je Contejeva junija 2024 opravljala tudi funkcijo v šoli za dodatno usposabljanje policijskih sil, ki prav tako sodi spada pod pristojnost Piantedosija. Viri z ministrstva so sicer zatrdili, da minister ni vedel za to pogodbo.

Uspešna kariera

Contejeva, nekoč blondinka, zdaj temnolasa, vodi tudi program na italijanskem javnem radiu, povezovala je program ob svetovni turneji znamenite jadrnice Amerigo Vespucci, bila je umetniška direktorica filmskega festivala, napisala je tudi pet knjig. Osrednje mesto v njenem delu ima ideja o ustvarjanju povezav med institucijami in civilno družbo, s poudarkom na trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, opisuje Money.it.

Claudia Conte na rdeči preprogi
Claudia Conte na rdeči preprogi
FOTO: AP

 

Sama sicer vztraja, da njena neodvisna karierna temelji na študiju, delu in gradnji poklicnih odnosov, ter zavrača namigovanja, da je njen uspeh mogoče pripisati drugim dejavnikom kot le zaslugam.

Kot bi ga 'zbil vlak'

Piantedosi se je odločil, da afere sam javno ne bo komentiral, italijanski mediji pa poročajo, da naj bi bil zaradi zadnjega pompa globoko pretresen: "Počutim se, kot da me je zbil vlak," naj bi dejal po poročanju L'Espressa.

Mateo Piantedosi
Mateo Piantedosi
FOTO: AP

 

Za razmerje naj bi sicer že nekaj časa vedeli na najvišjih vladnih ravneh. Po poročanju časopisa La Repubblica naj bi premierka Giorgia Meloni vedela že od konca lanskega leta. Po intervjuju Contejeve pa naj bi ministra po predhodno dogovorjenem sestanku o varnosti in migracijah poklicala še na osebni zagovor. Viri iz vladne palače sicer pravijo, da jo je pomiril, poroča portal Wanted in Rome

Politični odzivi

Je pa zato toliko bolj besna opozicija.Na italijanski levici trdijo, da jih zasebne zadeve ministra ne zanimajo, zahtevajo pa pojasnilo glede imenovanja Contejeve na položaj svetovalke parlamentarne komisije, zanima pa jih tudi, kakšni podlagi so bila podeljena različna imenovanja v Piantedosijevi pristojnosti. 

Spomnili so tudi na podoben škandal, ki je že odnesel enega ministra v vladi Melonijeve. Minister za kulturo Gennaro Sangiuliano je odstopil, ko je javnost izvedela za njegovo razmerje z Mario Rosario Boccia, znanim imenom iz poslovnega sveta. 

Italijanska premierka Giorgia Meloni
Italijanska premierka Giorgia Meloni
FOTO: AP

Italijanski mediji ob tem dodajajo, da se vlada Melonijeve, ki se še vedno sooča s porazom na referendumu o pravosodju, ne more privoščiti novih pretresov. 

Prejšnji teden sta odšla že ministrica za turizem Daniela Santanchè in podsekretar na pravosodnem ministrstvu Andrea Delmastro.

afera Italija Claudia Conte Matteo Piantedosi
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI118

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1935308
05. 04. 2026 08.21
Tam je medijska osebnost, pri nas bi bila pa vplivnica
Odgovori
+3
3 0
Rainbow warrior
04. 04. 2026 21.50
Že zato si zasluži kar ima, ker se ubada z mesom s pretečenim rokom.
Odgovori
+3
3 0
lcePower
04. 04. 2026 21.19
Dobra bejba
Odgovori
+3
3 0
SAME KLOBASE
04. 04. 2026 20.16
To je resna punca ki je poštena in zaljubljena kot naša Tinca von nutryka
Odgovori
+12
13 1
SAME KLOBASE
04. 04. 2026 20.14
Tako je to ministri imajo preveč denarja pa premalo dela in jim gredo same neumnosti po glavi. Me zanima če bi bili ministri in poslanci fiksno plačani 1800 eur neto če bi še gdo kandidiral....
Odgovori
+8
8 0
lokson
04. 04. 2026 20.11
Ta toplim gre v nos. Jaz pa ne bi imel nič proti.
Odgovori
+4
5 1
lokson
04. 04. 2026 20.06
Ko pa omeniš podobnost s Tinco, pa si takoj deležen dobrobiti 297 člena.
Odgovori
+2
4 2
Vera in Bog
04. 04. 2026 19.51
Koliko pade teh novinark pod politiki me prav zanima.
Odgovori
+4
4 0
Geres
04. 04. 2026 19.39
Strinjam se s komentarjem italijanske levice: kaj kdo pocne zasebno je njegova stvar, dokler gre za sporazumne odnose med odraslimi osebami. A zaposlitev take osebe je hudo sporna - tudi ce bi bila oseba strokovno ustrezna. Gre za sah mat pozicijo, ki ima lahko sirse posledice.
Odgovori
+3
3 0
seter73
04. 04. 2026 19.53
Subotic je kresnu nutrijo in postal direktor bolnice pa nikome nista
Odgovori
+3
4 1
Petur
04. 04. 2026 19.35
preveč spočiti in seveda denar igra veliko vlogo..in privilegije...
Odgovori
+1
1 0
peglezn
04. 04. 2026 19.29
"Contejeva, nekoč blondinka, zdaj črnolaska...". Pomemben podatek, ki članku da težo in odstrani stereotipe o tem, da so ženske barviti objekti...
Odgovori
+4
4 0
Definbahija
04. 04. 2026 19.10
Bunga bunga 😁😁
Odgovori
+11
11 0
Slovenska pomlad
04. 04. 2026 19.00
Samo pogovarjala sta se o situaciji na Bližnjem vzhodu.
Odgovori
+4
6 2
Jani.
04. 04. 2026 18.44
Da to tok mlajša in takale jezdi ni čudno, da je povožen od vlaka in to še predno se je razvedelo 😁😁😁 bravo mačo v letih 👏👏 maš ti to tiger! Od ZDA do Rusije in Kitajske ter Indije dragi 70 letni starci raje strelajte po pisarnah, kabinetih in spalnicah kot na odprtih in še ne odprtih bojiščih 🙂 Matteo zna!
Odgovori
+5
5 0
lakala28
04. 04. 2026 18.37
To so pa fašistični poštenjaki in načelni ljudje. Pri nas nas to še čaka. Kmalu, le še stevanović natuhta, kako bo zlorabil svoje volilce in stekel bolnikzu pod trtico in mu pomagal uzurpirati Slovenijo. Med 20202 in 2022 je bila generalka, tokrat bo mnogo huje in dražje. predvsem pa poti nazaj več ne bo. Pa srečno vsem ,ki se veselite janšizma.
Odgovori
-6
2 8
biggbrader
04. 04. 2026 19.26
Podkupjena DU ?
Odgovori
+1
1 0
lokson
04. 04. 2026 20.09
Pa ti imaš resne težave. Tebi fašizem že po juhi plava. Umiri se in pusti ljudi pri miru. Kaj tebe briga, kdo je s kom.
Odgovori
+2
3 1
juventina10
04. 04. 2026 18.36
prava figa,bilo in bo na tem svetu.vojna je problem,življenjski standard,to naj se vsi raje sprašujejo kako rešit.
Odgovori
+3
4 1
Justice4all
04. 04. 2026 18.23
Pravi kleni Italijan ne more iz svoje kože...Tudi Silvio je bil pravi...To je del Italianske mačo kulture in ga ni junaka kateri ne sanja o temu ....bella Italia
Odgovori
+4
4 0
DAN ODPRTIH VRAT
04. 04. 2026 18.21
Bodi vesel,da si živ
Odgovori
+2
2 0
DAN ODPRTIH VRAT
04. 04. 2026 18.19
Jaz bi se tud tako počutil,če bi me zajahala ttale diva
Odgovori
+7
7 0
Mens sana
04. 04. 2026 18.12
...........punca ima dober želodec in je za lasten uspeh pripravljena požreti vse...................
Odgovori
+3
4 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677