Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Afera Konoba Pršut: nekdanji župan aretiran ob glasbi Dragojevića

Split, 30. 07. 2026 10.06 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
M.P.
Željko Kerum

V akciji hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala so aretirali nekdanjega župana Splita in predsednika Hrvaške državljanske stranke (HGS) Željka Keruma. Aretacija naj bi bila povezana z 'afero Konoba Pršut'. Inšpekcija je namreč leta 2019 ugotovila, da je bila gostilna, ki je v lasti Keruma, zgrajena nelegalno.

Od kontroverznih praznovanj do preiskave nezakonite gradnje; po poročanju Net.hr nekdanjega župana Splita in predsednika Hrvaške državljanske stranke (HGS) Željka Keruma bremeni več obtožb.

Njegova gostilna Pršut v naselju Kaštel Štafilić, ki je znana kot zbirališče politikov, športnikov in pravosodnih uradnikov, se je zaradi suma nezakonite legalizacije znašla v središču preiskave. Gradbeni inšpektorat je namreč že leta 2019 ugotovil, da je bil objekt brez dovoljenja zgrajen na kmetijskem zemljišču.

Istega leta so pristojni izdali tudi odredbo o rušenju objekta, vendar pa tega doslej še niso porušili. Kerum je po poročanju hrvaških medijev v tem času še celo širil komplekse na zemljišču, ki je uvrščeno med posebej dragocena obdelovalna zemljišča, poslovanje pa je bilo omogočeno po tem, ko so mestne službe v Kaštelu izdale odločbo o legalizaciji objekta.

Med letom 2025 so se začele pojavljati tudi informacije, da objekt ni izpolnjeval vseh predpisanih pogojev za gostinsko dejavnost.

Zabava v času epidemije

Gostilna je sicer pozornost širše javnosti prejela v začetku leta 2021, ko je v njej potekala zasebna zabava, ki so se je kljub veljavnim epidemiološkim ukrepom udeležili številni gostje, med njimi tudi več sodnikov iz Splita.

Februarja istega leta je predsednik vrhovnega sodišča Đuro Sessa sprožil postopek pred pristojnimi sodnimi sveti proti sodniku Brunu Kleinu, predsedniku Okrajnega sodišča v Splitu, Silviju Čoviću, predsedniku Upravnega sodišča v Splitu, Dinku Mešinu, tiskovnemu predstavniku Okrajnega sodišča v Splitu, Mihi Mratoviću, sodniku Okrajnega sodišča, in Tomislavu Zlodri, sodniku Občinskega sodišča v Splitu. To so bili sodniki, ki so se zbrali v gostilni Pršut, da bi proslavili rojstni dan nekdanjega nogometaša Ivice Mornarja.

Aretiran v Veli Luki

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je zaradi legalizacije gostilne Pršut zdaj aretiral Keruma, njegovega nečaka Igorja Sapunarja, tesnega sodelavca Keruma in lastnika podjetja Lazina d. o. o. Tomislava Režića in nekdanjega višjega strokovnega sodelavca za prostorsko načrtovanje in gradnjo v mestu Kaštela Andrijo Polića.

Nekdanjega župana so aretirali sinoči v Veli Luki, ko se je z družino udeležil glasbenega večera v spomin na pokojnega Oliverja Dragojevića.

Željko Kerum split uskok hrvaška aretacija črna gradnja

Močan pok in skrivnostni krater v regiji Lublin

Nabodel se je na svojo pohodniško palico

24ur.com Pred mafijsko likvidacijo po Ljubljani polepili opozorilne plakate
24ur.com Na Hrvaškem zborovanja proti fašizmu, ponekod tudi incidenti
24ur.com Vandali v Kopru pročelje cerkve popisali z žaljivim napisom
24ur.com Luksuzni hotel Trumpovega zeta: srbske oblasti zanj pišejo poseben zakon
24ur.com Nelegalno mobilno hiško prekril z lesenimi deskami in se izdajal za čebelarja
Zadovoljna.si Zaradi vandalizma aretirali nekdanjo tekmovalko Sanjskega moškega
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Racional-ec
30. 07. 2026 12.14
Na faci mu vids da je baraba
Odgovori
0 0
JApajaDAja
30. 07. 2026 11.53
mesto in čas aretacije je pa preveč tudi za hr uskok....lahko bi ga prej ali kasneje v splitu....
Odgovori
0 0
kinimod
30. 07. 2026 11.39
Fajonova in Musar v zapor !
Odgovori
-1
1 2
bronco60
30. 07. 2026 11.39
Bravo,bravo, pri nas pa samo paštetarje, " špagetarji in 10% so pa nedotakljivi", sramota.
Odgovori
+1
1 0
mestni
30. 07. 2026 11.33
Hrvatje bodo počistili vso kriminalno g....n pri nas jih pa pošiljamo v parlament in na visoke položaje
Odgovori
+4
4 0
Rothschild1
30. 07. 2026 11.31
kako je pa pri nas z afero “SPAGETI”? 🤷‍♀️
Odgovori
+2
2 0
GretamUhan
30. 07. 2026 11.42
Guns N' Roses: spaghetti incident? To bodo v mestu Angelov zbalancirali, mer'kle..
Odgovori
0 0
Verus
30. 07. 2026 11.30
Možakar na videz spominja na negativca v filmu Superman. :)
Odgovori
0 0
dededetox
30. 07. 2026 11.19
Zanimiva lokacija za aretacijo! Pred 30.000 ljudmi! Ali gre za demonstracijo moči policije, lahko za sporočilo da nihče ni nedotakljiv....
Odgovori
+7
7 0
Divji petelin
30. 07. 2026 11.20
tako je pri nas pa aretirajo nekoga ko ukrade čokoladico ali kaj malega, vsi veliki so nedotakljivi
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Njeno srce naj bi osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820