Afera Konoba Pršut: nekdanji župan aretiran ob glasbi Dragojevića

Od kontroverznih praznovanj do preiskave nezakonite gradnje; po poročanju Net.hr nekdanjega župana Splita in predsednika Hrvaške državljanske stranke (HGS) Željka Keruma bremeni več obtožb.
Njegova gostilna Pršut v naselju Kaštel Štafilić, ki je znana kot zbirališče politikov, športnikov in pravosodnih uradnikov, se je zaradi suma nezakonite legalizacije znašla v središču preiskave. Gradbeni inšpektorat je namreč že leta 2019 ugotovil, da je bil objekt brez dovoljenja zgrajen na kmetijskem zemljišču.
Istega leta so pristojni izdali tudi odredbo o rušenju objekta, vendar pa tega doslej še niso porušili. Kerum je po poročanju hrvaških medijev v tem času še celo širil komplekse na zemljišču, ki je uvrščeno med posebej dragocena obdelovalna zemljišča, poslovanje pa je bilo omogočeno po tem, ko so mestne službe v Kaštelu izdale odločbo o legalizaciji objekta.
Med letom 2025 so se začele pojavljati tudi informacije, da objekt ni izpolnjeval vseh predpisanih pogojev za gostinsko dejavnost.
Zabava v času epidemije
Gostilna je sicer pozornost širše javnosti prejela v začetku leta 2021, ko je v njej potekala zasebna zabava, ki so se je kljub veljavnim epidemiološkim ukrepom udeležili številni gostje, med njimi tudi več sodnikov iz Splita.
Februarja istega leta je predsednik vrhovnega sodišča Đuro Sessa sprožil postopek pred pristojnimi sodnimi sveti proti sodniku Brunu Kleinu, predsedniku Okrajnega sodišča v Splitu, Silviju Čoviću, predsedniku Upravnega sodišča v Splitu, Dinku Mešinu, tiskovnemu predstavniku Okrajnega sodišča v Splitu, Mihi Mratoviću, sodniku Okrajnega sodišča, in Tomislavu Zlodri, sodniku Občinskega sodišča v Splitu. To so bili sodniki, ki so se zbrali v gostilni Pršut, da bi proslavili rojstni dan nekdanjega nogometaša Ivice Mornarja.
Aretiran v Veli Luki
Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je zaradi legalizacije gostilne Pršut zdaj aretiral Keruma, njegovega nečaka Igorja Sapunarja, tesnega sodelavca Keruma in lastnika podjetja Lazina d. o. o. Tomislava Režića in nekdanjega višjega strokovnega sodelavca za prostorsko načrtovanje in gradnjo v mestu Kaštela Andrijo Polića.
Nekdanjega župana so aretirali sinoči v Veli Luki, ko se je z družino udeležil glasbenega večera v spomin na pokojnega Oliverja Dragojevića.
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