Afera Konoba Pršut: nekdanji župan aretiran ob glasbi Dragojevića

Od kontroverznih praznovanj do preiskave nezakonite gradnje; po poročanju Net.hr nekdanjega župana Splita in predsednika Hrvaške državljanske stranke (HGS) Željka Keruma bremeni več obtožb.

Njegova gostilna Pršut v naselju Kaštel Štafilić, ki je znana kot zbirališče politikov, športnikov in pravosodnih uradnikov, se je zaradi suma nezakonite legalizacije znašla v središču preiskave. Gradbeni inšpektorat je namreč že leta 2019 ugotovil, da je bil objekt brez dovoljenja zgrajen na kmetijskem zemljišču.

Istega leta so pristojni izdali tudi odredbo o rušenju objekta, vendar pa tega doslej še niso porušili. Kerum je po poročanju hrvaških medijev v tem času še celo širil komplekse na zemljišču, ki je uvrščeno med posebej dragocena obdelovalna zemljišča, poslovanje pa je bilo omogočeno po tem, ko so mestne službe v Kaštelu izdale odločbo o legalizaciji objekta.

Med letom 2025 so se začele pojavljati tudi informacije, da objekt ni izpolnjeval vseh predpisanih pogojev za gostinsko dejavnost.