Tujina

Afera, pitje, lažni dogodki: Trumpova ministrica odstopila

Washington, 21. 04. 2026 07.27 pred 52 minutami 2 min branja 13

Avtor:
STA M.S.
Lori Chavez-DeRemer

Ameriška ministrica za delo Lori Chavez-DeRemer odstopa s položaja zaradi vrste obtožb o neprimernem ravnanju, ki so bile izrečene proti njej in njenim najbližjim sodelavcem. Med drugim naj bi imela afero s svojim varnostnikom in uživala alkohol na delovnem mestu.

Odstop je naznanil direktor za komunikacije Bele hiše Steven Cheung, ki jo je pohvalil in dodal, da odhaja v zasebni sektor. "V svoji vlogi je opravila fenomenalno delo, saj je ščitila ameriške delavce, uvedla poštene delovne prakse in Američanom pomagala pridobiti dodatna znanja za izboljšanje njihovega življenja," je sporočil Cheung.

Lori Chavez-DeRemer je pod drobnogledom že od januarja, ko je generalni inšpektor ministrstva za delo Anthony D'Esposito začel preiskavo obtožb, da je imela zunajzakonsko razmerje s članom svoje varnostne ekipe, da je pila med delovnim časom in da so si njeni najbližji sodelavci izmišljevali uradne dogodke, da bi olajšali njene osebne potovalne načrte, poroča Politico.

Bela hiša jo je sprva podprla, obtožbe označila za lažne in sporočila, da ministrica za delo razmišlja o pravnih ukrepih proti osebi, ki je vložila obtožbe o kršitvah. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je sredi januarja dejala, da predsednik meni, da Chavez-DeRemer opravlja odlično delo.

Od takrat pa so ministrstvo zapustile štiri osebe, ki so bile med preiskavo začasno odstranjene z delovnih mest. Pod pritiskom Bele hiše sta odšla vodja kabineta Jihun Han in njegova namestnica Rebecca Wright. Varnostni uslužbenec Brian Sloan, ki naj bi imel spolno razmerje z ministrico, je marca odstopil, da se je izognil preiskavi. Konec marca je bila kmalu po zaslišanju odpuščena tudi vodja ministričine organizacijske ekipe Melissa Robey, še poroča Politico.

'Medvedji' rop dočakal epilog na sodišču

Novi krog pogajanj negotov, Iran o 'novih kartah' na bojišču

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jank
21. 04. 2026 08.21
Kakršen kapelnik, takšna banda.
biggbrader
21. 04. 2026 08.12
Ali Vas njeno ravnanje spominja na kakšno damo v rdečih štiklih ?
nekivmes
21. 04. 2026 08.18
ja ta v štiklah se baje tudi po wcjih parlamenta honila ... prič je kar dosti preveč da bi bile sam govorice
jank
21. 04. 2026 08.19
Kaj si pil?
nekivmes
21. 04. 2026 08.10
58 letna mamca ki se je honila ter pila k zmaj hahahha
biggbrader
21. 04. 2026 08.19
Trpežna. Rabi sprostitev po garanju s Trumpom.
wsharky
21. 04. 2026 08.07
je pa lepa, se je ne bi branil
abmam
21. 04. 2026 08.05
Napišite še kaj o naših.
Artechh
21. 04. 2026 08.04
Pa desni odstopijo, levi pa igrajo žrtve v politiki in na ulici
Artechh
21. 04. 2026 08.03
Kot povprečen slovenski župan
Perrun
21. 04. 2026 08.00
a to se te krśčanske vrednote :))??
biggbrader
21. 04. 2026 08.14
Tudi Jezus je kaj spil.
25.maj
21. 04. 2026 08.15
žal je tudi berija zastopal vrednote svetle komunistične prihodnosti
bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Majhne laži, ki vodijo v izgubo zaupanja
Majhne laži, ki vodijo v izgubo zaupanja
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Zakaj manifestacija pogosto ne deluje in kako to spremeniti?
Zakaj manifestacija pogosto ne deluje in kako to spremeniti?
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Pred 30. letom naredila lifting obraza – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
cekin
Portal
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
'Kot Hrvaška, a ceneje'
'Kot Hrvaška, a ceneje'
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Kdo je Laila Hasanovic – vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Največje modne napake moških po 40. letu
Največje modne napake moških po 40. letu
Meteora: samostani med nebom in zemljo, ki se zdijo kot drug svet
Meteora: samostani med nebom in zemljo, ki se zdijo kot drug svet
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
dominvrt
Portal
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Kmetija
Sanje grofov
Sanje grofov
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
