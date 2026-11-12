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Afera z domnevno vohunko močno zamajala stolček Huanga

San Francisco, 12. 11. 2026 08.27 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Jensen Huang in Alice Huang

Bo afera z domnevno kitajsko vohunko odnesla predsednika Nvidei Jensena Huanga? Upravni odbor je v sredo razpravljal, ali naj ustanovitelja in izvršnega direktorja Huanga odstavijo. Ob tem je vrednost njihovih delnic zopet padla.

Huang, ki je eden od soustanoviteljev Nvidie, podjetje vodi že več kot 30 let. V primeru, da bi položaj zapustil, bi vodilni svetovni dobavitelj čipov za umetno inteligenco ostal brez soustanovitelja, ki je imperij pomagal zgraditi.

O njegovi usodi je v sredo razpravljal upravni odbor Nvidie, je poročal Wall Street Journal.

Jensen Huang in Alice Huang na Tajvanu 2024
Jensen Huang in Alice Huang na Tajvanu 2024
FOTO: Profimedia

Huang se je v središču pozornosti znašel ta teden, potem ko je New York Times razkril, da je imel afero z žensko, ki naj bi jo ameriški obveščevalci identificirali kot kitajsko vohunko Alice Huang – vodilno predstavnico singapurskega podatkovnega podjetja Megaspeed International, s katero imata isti priimek, vendar nista v sorodu.

Huang je v izjavi, ki jo je v nedeljo poslal zaposlenim, priznal, da je bil nezvest svoji ženi, in se opravičil, ker je prizadel njo in njune otroke. "Za to, kar sem storil, ni opravičila. Globoko mi je žal," je zapisal, ni pa potrdil, da je bil v intimnem razmerju z Alice Huang.

Njuno zasebno druženje je vplivalo tudi na vrednost podjetja, že ob razkritjih so delnice padle za štiri do pet odstotkov, ob informacijah, da bi Huang zapustil vrh Nvidie, pa so padle še za okoli osem odstotkov.

Po poročanju Bloomberga upravni odbor z zunanjim podjetjem sodeluje pri iskanju potencialnega naslednika, do takrat naj bi razmišljali tudi o začasnem izvršnem direktorju.

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Jensen Huang Nvidia kitajska vohunka delnice

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