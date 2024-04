Afera Rolexgate: racija na domu predsednice, odstopilo šest ministrov

OGLAS

Ob aferi, ki se je je prijelo ime Rolexgate, je najprej odstopil notranji minister Victor Torres, in sicer dva dni po tem, ko je policija pod njegovim vodstvom izvedla racijo in preiskavo na predsedničinem domu in v njeni pisarni. Nekaj ur pozneje so odstopili še ministri za ženska vprašanja, izobraževanje, razvoj podeželja, proizvodnjo in zunanjo trgovino. Vlada v Limi ni dala pojasnil o vzroku ali podrobnostih v zvezi z odstopi. Predsednica Dina Boluarte je v ponedeljek zvečer že sporočila imena šestih novih ministrov. Ministri so odstopili le dva dni pred načrtovano prisego novega predsednika vlade Gustava Adrianzena in njegovega kabineta v kongresu. Torres je sicer pojasnil, da se je za odstop odločil iz osebnih razlogov, a v javnosti po poročanju AFP prevladuje mnenje, da je njegov odhod s položaja kazen za racijo in preiskavo pri predsednici.

Dina Boluarte FOTO: AP icon-expand

Ekipa policije in tožilcev je v petek pozno zvečer in soboto zjutraj po krajevnem času izvedla racije v predsedničini rezidenci in vladnih prostorih v prestolnici Lima v okviru predhodne preiskave domnevnega kaznivega dejanja nezakonitega bogatenja. Primer se nanaša na nepojasnjen izvor več luksuznih ur znamke Rolex, ki jih je predsednica nosila v javnosti, izbruhnil pa je pred nekaj tedni, potem ko so postala vse glasnejša vprašanja o tem, ali je predsednica v času, ko je služila v vladi, nezakonito obogatela.

Hišna preiskava pri predsednici Peruja FOTO: AP icon-expand