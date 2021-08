Med evakuiranci šest oseb, ki predstavljajo 'neposredno grožnjo' Veliki Britaniji

Osrednja tema današnjega virtualnega srečanja G7 je morebitno podaljšanje roka za evakuacijo, ki je trenutno določena za 31. avgust. Podaljšanje je sicer, kljub pozivom nekaterih evropskih držav, malo verjetno – da na to ne bodo pristali, so že jasno napovedali talibani in posvarili pred posledicami, podaljšanju pa ni naklonjena niti Bidnova administracija.

Slovenski premier Janez Janša je konec tedna na družbenih omrežjih zapisal, da EU ne bo odpirala humanitarnih koridorjev, na kar se je predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli hitro odzval z besedami, da "slovensko predsedstvo ne more govoriti v imenu Evropske unije glede Afganistana ," je dejal. "Vse naše institucije si prizadevajo ugotoviti, kakšna solidarnost bi bila potrebna za tiste, ki so ogroženi zaradi novega afganistanskega režima, ne samo za Afganistance, ki so sodelovali z nami ," je pojasnil med intervjujem za Rainews24 ob robu srečanja v Riminiju.

S težavami med evakuiranimi množicami se medtem soočajo Britanci, med evakuiranimi so do sedaj našteli šest oseb, ki predstavljajo "neposredno grožnjo" Veliki Britaniji, ugotavljajo varnostne službe. Štirje izmed njih so bili na seznamu oseb, ki jim je prepovedano vkrcanje na letalo – tem so tako vkrcanje na letalo preprečili na letališču v Kabulu. Dvema pa se je uspelo prebiti na britanski evakuacijski let, enemu je uspelo priti do Frankfurta, preden so ga prestregli, drugi pa je dosegel Birmingham, navaja Independent. Slednji naj sicer po preiskavi ne bi več predstavljal nevarnosti, zato proti njemu nadaljnjih ukrepov ne bodo sprejeli, še poročajo otoški mediji.

Britanski uradniki na kabulskem letališču so bili medtem opozorjeni na porast lažnih potnih listov, ponarejenih potovalnih dokumentov, med že tako obstoječo grožnjo napadov pripadnikov Islamske države na britanske vojake in drugo osebje v Afganistanu.

Pod nadzorom francoskih varnostnih organov se je medtem znašlo pet Afganistancev, ki so jih evakuirali iz Kabula, ter za katere sedaj sumijo, da imajo povezave s talibani, je sporočilo francosko notranje ministrstvo.

Minister Gerald Darmanin je sprva potrdil, da so v Francijo evakuirali Afganistanca, ki je sodeloval s francoskim veleposlaništvom ter pomagal pri evakuaciji francoskih državljanov. Zaradi morebitnih povezav s talibani pa so ob pristanku zanj in za njegove kolege odredili nadzor, da bi "odpravili kakršne koli dvome". Eden izmed peterice pa je prekršil hišni pripor, zaradi česar je bilo nato zanj odrejeno pridržanje, je še potrdil notranji minister in dodal, da to tudi dokazuje, da varnostne službe pozorno spremljajo omenjene posameznike.

AFP sicer poroča, da je omenjeni moški sam priznal pretekle povezave s talibani. "Gre za Afganistanca, ki je ob evakuaciji veleposlaništva pomagal francoskim državljanom in ljudem, ki so delali za Francijo, med izjemno težkimi trenutki, ter verjetno tudi rešil več življenj," je tiskovni predstavnik vlade Gabriel Attal dejal za BFMTV.