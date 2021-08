Kaos, obup, strah: zgodbe tistih, ki jim je uspelo pobegniti

Talibani so se nato začeli približevati letališču. Rahman je za seboj, pred ograjo, ki obkroža letališče, slišal strele in krike. Po desetih urah se mu je skupaj z več sto drugimi prebežniki uspelo vkrcati na letalo. "Ko so zaklenili vrata, nismo imeli vode. Težko je bilo dihati. To so bili najtežji trenutki. Vsi so bili pripravljeni, da odidejo, a letalo se ni premaknilo. Vse je bilo tiho," še pripoveduje.

"Za tiste, ki niso imeli ničesar in so skočili na letalo, da bi si rešili življenje, to sicer ni idealno življenje, a so srečni," nadaljuje in dodaja, da je zanj težje. "Nikoli si nisem predstavljal, da bom pristal tukaj."

Naposled so vendarle odleteli v Katar, a pot se je za 27-letnika šele zares začela. ZDA so od 14. avgusta evakuirale že na desettisoče ljudi; večina jih bo začasno nastanjena v centrih po vsem svetu. Rahman tako že več kot teden dni čaka v ameriški vojaški bazi v Katarju. Informacij ima malo – sprva mu je bilo rečeno, da naj bi odletel v Nemčijo, a se to še ni zgodilo.

Razmere v bazi Al Udeid so kot "živi pekel" opisali celo uradniki ameriškega veleposlaništva, izhaja iz diplomatske depeše, ki jo je pridobil Axios. "Zavedamo se slabih higienskih razmer, ki so nastale zaradi velikega števila ljudi, in to nas skrbi," je v torek novinarjem dejal predstavnik Pentagona John Kirby , a dodal, da se razmere izboljšujejo.

Mnogi se do letališča v Kabulu, glavne izstopne točke iz države, ne morejo prebiti. Kar 13 let je kot prevajalec za ameriško vojsko delal Muhamad, ki je z ženo in petimi otroki že dva dni na letališču. V pogovoru za Independent je stanje tam označil za sramotno. Z ameriško vojsko je opravil na stotine misij, zdaj, ko odhaja, pa ga je pustila na cedilu.

ZDA in njihove zaveznice medtem hitijo z evakuacijami, preden nastopi 31. avgust, ko bodo ameriške sile dokončno zapustile Afganistan. Poleg lastnih državljanov morajo na varno prepeljati tudi na tisoče Afganistancev, ki so v 20 letih vojne sodelovali s tujimi silami, zdaj pa jim grozi maščevanje novih talibanskih oblasti. Med njimi so prevajalci, tolmači, novinarji in vojaki. Po nekaterih podatkih naj bi šlo za vsaj 20.000 Afganistancev in 53.000 njihovih družinskih članov, še navaja Independent.

Na varno, v Avstralijo, je že prispelo 75 afganistanskih nogometašev in njihovih družin. "Te mlade ženske, tako športnice kot aktivistke, so bile v nevarnosti. Zahvaljujemo se mednarodni skupnosti, da jim je priskočila na pomoč," so ob tem zapisali pri organizaciji FIFPro.

Na varno pa je uspelo pobegniti pevki Arjani Sajid. V preteklih letih je živela med Turčijo, Veliko Britanijo in Afganistanom, prav tu je preživela zadnje mesece. 14. avgusta je prejela klic, da se talibani približujejo Kabulu, je povedala v pogovoru za Reuters. Z zaročencem sta takoj rezervirala karti za komercialni let za naslednji dan, ki pa se nikoli ni zgodil. Sajidova se prav tako spominja kaotičnih prizorov na letališču in strelov, ki so odmevali v okolici.

Prestrašena sta z zaročencem nato zapustila letališče in se skrila pri sorodnikih, že naslednji dan pa sta slišala, da talibani hodijo od vrat do vrat in iščejo vse tiste, ki so sodelovali s tujimi silami. Ko se je Sajidova drugič odpravila na letališče, se je zato popolnoma zakrila, videle so se zgolj njene oči. Na pot jo je pospremil mlad bratranec njenega zaročenca – pretvarjala sta se, da gre za družinski izlet. "Prešla sva pet talibanskih nadzornih točk. Na eni so naju ustavili. Ko so v avtu videli majhnega dečka, so rekli: Pojdi." Njenemu zaročencu, sicer kanadskemu državljanu, se je ločeno prav tako uspelo prebiti do letališča. 17. avgusta sta z ameriškim evakuacijskim letom prispela v Katar, dva dni kasneje sta dosegla ZDA.

"Imela sem srečo, da sem lahko odšla iz Afganistana," je povedala za Reuters. "Kaj pa preostali ljudje, ki so ostali tam? Zadnjih 20 let je lahko toliko deklic hodilo v šolo in dobilo izobrazbo. Mnoge so postale učiteljice, zdravnice ... veliko so dosegle. Kako se lahko vse skupaj kar tako konča?"