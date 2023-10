Afganistan stresel močan potres, več mrtvih

Središče potresa na globini 14 kilometrov je bilo približno 40 kilometrov severozahodno od Herata, je sporočil ameriški geološki inštitut USGS. Herat je največje mesto v tem delu Afganistana, od meje z Iranom pa je oddaljeno okoli 120 kilometrov. Ima okoli 1,9 milijona prebivalcev in velja za kulturno prestolnico države. Območje je zatreslo okoli 11. ure po lokalnem času. Sledilo je več popotresnih sunkov z magnitudo med 4,6 in 6,3, še navaja USGS.

Iz USGS so medtem sporočili, da bi lahko umrlo več sto ljudi, saj gre za zelo obsežno nesrečo. "Pri preteklih dogodkih s to stopnjo ogroženosti je bil potreben odziv na regionalni ali nacionalni ravni," so navedli v svojem poročilu. Iz nacionalnega urada za obvladovanje naravnih nesreč so za AFP poudarili, da bi število žrtev lahko naraslo, saj so se na podeželskih in gorskih območjih sprožili zemeljski plazovi.