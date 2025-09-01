Svetli način
Tujina

Afganistan znova močno streslo: umrlo najmanj 250 ljudi

Jalalabad, 01. 09. 2025 07.24 | Posodobljeno pred eno minuto

Vzhod Afganistana tik ob meji s Pakistanom je stresel močan potres z magnitudo 6. Po prvih podatkih je umrlo najmanj 250 ljudi, je sporočila Uprava za obvladovanje nesreč v provinci Kunar. Število žrtev bi se lahko še krepko povzpelo.

"Število ranjenih in mrtvih je veliko, območje je težko dostopno in naše ekipe so na terenu," je pojasnil tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Sharafat Zaman. V eni vasi je umrlo 30 ljudi, a do številnih zaselkov se sploh še niso uspeli prebiti.

Na območju, ki ga je potres najbolj prizadel, so vasi raztreščene, cest pa je malo, zato se do vseh še niti niso uspeli prebiti, poročajo zahodni mediji.

Ranjen moški v bolnišnici po potresu v Afganistanu.
Ranjen moški v bolnišnici po potresu v Afganistanu. FOTO: Profimedia

Tresti se je začelo v nedeljo ob 23.47, žarišče je bilo 27 kilometrov od mesta Jalalabad osem kilometrov pod zemljo, je sporočil ameriški geološki zavod. 20 minut za tem je streslo še enkrat, tokrat z magnitudo 4,5.

Reševanje žrtev ovirajo zemeljski plazovi, ki so zasuli številne ceste. Afganistanska vlada pod vodstvom talibanov je zaradi potresa pozvala mednarodne humanitarne organizacije k nujni pomoči, še poroča BBC.

Mesto Jalalabad ima sicer okoli 300.000 prebivalcev, z metropolitansko okolico pa še občutno več. Velja za trgovsko mesto, saj leži blizu meje s Pakistanom.

Potresi v Afganistanu niso redki, saj država leži na stičišču Indijske in Evrazijske tektonske plošče. Lani je v potresih umrlo več kot 1000 ljudi, leta 2023, ko je Afganistan stresel potres z magnitudo 6,3, je po podatkih talibanov umrlo najmanj 4000 ljudi, medtem ko so Združeni narodi ocenili, da je bilo žrtev 1500.

