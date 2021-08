Voditelji G7 o kaosu v Afganistanu: bodo podaljšali rok za evakuacijo?

Voditelji G7 bodo danes razpravljali tudi o podaljšanju roka za evakuacijo iz Afganistana, potem ko je bilo v zadnjih dneh mogoče slišati vse glasnejša opozorila, da bo do 31. avgusta praktično nemogoče iz države evakuirati vse tuje državljane ter domačine, ki so sodelovali s tujimi silami, sedaj pa jim grozi maščevanje novih oblasti. Krepijo se pritiski na Belo hišo, k podaljšanju roka naj bi danes pozval tudi britanski premier Boris Johnson. Da tujih sil tudi septembra ne bodo tolerirali, pa so že jasno pokazali talibani; njihov predstavnik je v ponedeljek posvaril pred posledicami podaljšanja roka.

Voditelji naj bi sicer danes, kot so diplomatski viri potrdili za Reuters, nastopili enotno – tudi pri vprašanju morebitnih sankcij zoper novi režim v Kabulu ali morebitnega priznanja nove talibanske vlade, s čimer bi se želeli izogniti humanitarni katastrofi. "Skupaj s partnerji in zavezniki bomo uporabili vsa humanitarna in diplomatska sredstva za varovanje človekovih pravic," je napovedal britanski premier.

Britanska veleposlanica v ZDA, Karen Pierce, je za Reuters dejala, da si želijo "jasnega načrta, da se bomo lahko na enoten in usklajen način spoprijeli z novim afganistanskim režimom. Novi režim bomo sodili po dejanjih, ne besedah."

Združeni narodi sicer že svarijo pred humanitarna katastrofo v Afganistanu. Že septembra bi tam lahko začelo primanjkovati hrane, če mednarodna skupnost ne bo že zdaj ukrepala. A dostavo prve pomoči močno otežuje kaotično stanje na letališču v Kabulu.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je po poročanju Guardiana napovedal, da bo voditelje G7 pozval, naj zagotovijo dodatna sredstva za humanitarno pomoč. "Menim, da morajo države G7 izpolniti svoje dolžnosti in najti odgovor, ki bo ublažil humanitarne stiske, ki so vidne že sedaj, v prihodnjih tednih pa se bodo še povečevale."

Medtem tuje sile še vedno poskušajo svoje državljane spraviti na varno. Ameriški predsednik Joe Biden je potrdil, da so v stikih s talibani, s katerimi usklajujejo evakuacijo. V zadnjih 24 urah so po poročanju AP tako na varno prepeljali 10.400 ljudi. Američani so v ponedeljek evakuirali tudi 16 ameriških državljanov z območja, dve uri oddaljenega od Kabula. Gre za drugo reševalno akcijo zunaj letališča v Kabulu.

Vse glasnejše so tudi kritike na račun ameriškega umika iz Afganistana. Iz uradnega Londona je tako slišati pritožbe, da Bidnova administracija ni jasno in odkrito sporočila svojim zaveznikom, koliko časa namerava obdržati svoje sile na terenu in nadaljevati evakuacijo. V nedeljo je tudi ameriški državni sekretar Tony Blinken priznal, da gre za "čustven čas za večino zaveznikov in partnerjev".