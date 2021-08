Biden: Prej ko zaključimo, bolje bo

Kljub opozorilom, da vseh tujih državljanov ter Afganistancev, ki so sodelovali s tujimi silami, do 31. avgusta ne bo mogoče evakuirati iz Kabula, ameriški predsednik Joe Biden vztraja pri zastavljenem roku. Na temo kaosa v državi, ki je sredi avgusta ponovno padla v roke talibanov, je včeraj razpravljala tudi skupina G7. Voditelji so Bidna prepričevali k podaljšanju roka za evakuacije v september, a so bilu pri tem neuspešni. Tako Velika Britanija, Francija in Nemčija so že napovedale, da evakuacije ne bodo končane do 31. avgusta.

"Prej ko zaključimo, bolje bo," vztraja Biden in zatrjuje, da evakuacije potekajo kot načrtovano ter bodo zaključene do roka. Ameriški mediji medtem poročajo, da naj bi se del ameriških sil že umaknili iz Afganistana, čeprav evakuacije še niso zaključene.

Da se morajo evakuacije čimprej zaključiti tudi zaradi vse večje grožnje Islamske države v Afganistanu, natančneje njene lokalne veje Isis-K, še trdi Biden – dlje ko ZDA ostajajo v državi, večje je tveganje za napad, dodaja. Pri tem priznava, da so ene največjih evakuacij v zgodovini odvisne predvsem od sodelovanja talibanov.