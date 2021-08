Na letališče v Kabulu izstrelili vsaj pet raket

Po tem, ko je včeraj v Kabulu spet odjeknila eksplozija, iz bližine mednarodnega letališča poročajo o novih eksplozijah. Kot poroča CNN, naj bi na letališče izstrelili vsaj pet raket, ki jih je prestregel obrambni sistem C-RAM proti izstrelkom. Za zdaj ne poročajo o mrtvih ali ranjenih, so sporočile oblasti. Sporočili so, da so rakete na letališče najverjetneje izstrelili člani ISIS-K, a je še 'prehitro', da bi to dokončno potrdili.

Z napadom so že seznanili predsednika ZDA Bidna, ki je poudaril, da se kljub napadu operacija na letališču neprekinjeno nadaljuje, medtem ko se nezadržno približuje jutrišnji dan, ki je zadnji rok za dokončni umik sil iz Afganistana.

Večina zavezniških držav je sicer evakuacije državljanov zahodnih držav in Afganistancev, s katerimi so sodelovali, že zaključila. Svoje vojake so s kabulskega letališča začele umikati tudi že ZDA. Umik bo potekal do torka, in sicer vzporedno z evakuacijo civilistov.