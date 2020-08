11 racij, 33 mrtvih v 'podobnih okoliščinah': so ubijali nedolžne civiliste?

Dokumenti sodišču dolgo časa niso bili na razpolago, razkrivajo pa komunikacijo med višjimi predstavniki britanskih posebnih enot, ki jih je skrbelo, v kakšnih okoliščinah je umrlo 33 Afganistancev v 11 različnih nočnih akcijah, ki jih je izvedla ista enota, poročajo britanski mediji.

Da so videli dokumente, trdijo novinarji Sunday Timesa, še posebej pa naj bi zapisano pojasnjevalo okoliščine primera, v katerem se je britanskim enotam očital štirikratni umor.

16. februarja 2011 je neimenovana enota SAS s helikopterjem prispela v vas Gavahargin na jugu province Helmand. Iskali so moškega po imenu Sadam, ki naj bi bil član hudodelske združbe, ki naj bi ob cestah nameščala bombe. Vdrli so v družinski dom in več članov družine prisilili, da so z dvignjenimi rokami prišli iz hiše. Zvezali naj bi jim roke, nato pa naj bi slišali strele. Ko je enota odšli, so se člani družine vrnili v hišo, kjer so našli štiri mrtve, ustreljeni naj bi bili v glavo.

Dve leti kasneje je sorodnik umrlih proti Veliki Britaniji vložil tožbo. Ta primer pa očitno zdaj na dan prinaša marsikaj. Med drugim naj bi v komunikaciji pisalo: "Tole se nanaša na zadnji masaker ... slišal sem nekaj govoric." Sporočilo je bilo poslano "pomembni osebi".

Odgovor naj bi bil uradno poročilo o dogodku, ki med drugim pravi, da so osebe ustrelili, ker se je ena pojavila s puško AK47, druga naj bi jih želela napasti z granato, še ena oseba naj bi se z granato skrivala v grmovju.

Marsikomu se sicer zgodba, kjer moški v afganistanski vasi pod posteljo in za zavesami skrivajo AK47 in granate, zdi nenavadna, pišejo britanski mediji. Še posebej, ker naj moški ne bi bili podporniki talibanov, ampak učitelji in kmetje. In po nasprotnih poročilih na pripadnike enote ni streljal nihče, so pa streljali oni. Po teh poročanjih naj bi dve osebi ubili, ker sta skušali zbežati, v dveh primerih pa naj bi šlo za usmrtitev.

Še posebej skrb vzbuja dejstvo, da naj bi v podobnih 10 primerih umrlo še 33 ljudi. Britansko obrambno ministrstvo je sicer na poročanja Sunday Timesa odgovorilo, da "v tem primeru ni nobenih novih dokazov, da je bil primer že preiskan". V okviru preiskave sicer ni bila vložena nobena obtožnica.