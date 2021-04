Umiku ameriških enot iz Afganistana bo sledil tudi Nato

Kot je v torek povedal neimenovani predstavnik ameriške administracije, se je Biden odločil, da se bodo ameriški vojaki umaknili do 11. septembra, ko bo minilo 20 let od terorističnih napadov v ZDA. V Afganistanu bo ostalo le vojaško osebje, ki bo varovalo ameriška poslopja, tudi ameriško veleposlaništvo v Kabulu.

Po tej napovedi je zveza Nato za danes napovedala videokonferenco obrambnih in zunanjih ministrov članic s kolegoma iz ZDA Lloydom Austinom in Antonyjem Blinknom. Ministra se sicer mudita v Bruslju, kjer se bosta pred tem pogovarjala z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom o Natovi operaciji v Afganistanu, napetostih med Rusijo in Ukrajino ter pripravah na naslednji vrh Nata.

Po umiku okoli 2500 ameriških vojakov se mora Nato odločiti, ali bo v državi nadaljeval operacijo Odločna podpora, v kateri sodeluje 9600 vojakov iz 36 držav, tudi Slovenije.

Ameriške zaveznice v Natu so čakale na odločitev Bidna, ali se bo držal lanskega dogovora administracije bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa s talibani o umiku do 1. maja. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, se zaveznice že mesece pogovarjajo o tem, kako naprej po umiku ameriških sil. Danes pa je nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer povedala, da se bodo enote drugih držav članic Nata verjetno umaknile z Američani. "Vedno smo rekli: skupaj bomo odšli in odšli,"je dejala v izjavi za javnost.