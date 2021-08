Zemljevid prikazuje, kako hitro so napredovali talibani

Razmere v Afganistanu se iz ure v uro zaostrujejo. V roke talibanov je le nekaj ur po Heratu, kjer so delovali tudi naši vojaki, padlo še drugo največje mesto v državi, Kandahar, ki ima okoli 650 tisoč prebivalcev.

"Med sinočnjim osvajalskim pohodom smo urad guvernerja, sedež policije in številne druge ustanove očistili sovražnikov in so zdaj pod nadzorom mudžahedinov. Zasegli smo na stotine kosov orožja, vozila in strelivo," je v petek sporočila talibanska stran. Da navedbe držijo, je za CNN potrdil poslanec afganistanskega parlamenta Gul Ahmad Kamin, ki je podobno kot številni drugi uspel zbežati na vojaško letališče, kjer je čakal na evakuacijo iz države. "Številni vojaki so se predali, ostali so zbežali," je povedal. Padel je tudi Laškar Gah na jugu države, kjer živi okoli 200 tisoč ljudi.

Zavzetje Kandaharja pomeni pomembno vojaško, pa tudi simbolično zmago za talibane, ki so uspeli v dobrem tednu zasesti 15 glavnih mest afganistanskih provinc. Kabul je zdaj popolnoma odrezan od drugih delov države, od njega pa jih loči le še 150 kilometrov. Padec prestolnice je tako le še vprašanje tednov. "Padec Kandaharja bi dokončno prevesil razmerje sil. Ljudje tu v Kabulu čutijo, da bi to pomenilo smrtni udarec za afganistansko vojsko in za afganistansko vlado," je le nekaj ur, preden je zaokrožila novica, iz Kabula poročala dopisnica CNN Clarissa Ward.