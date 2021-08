Presunljiva pripoved iz prve roke: ljudje sežigajo dokumente in fotografije

Strah, jok prestrašenih otrok, ki se v gnetejo v množici, da bi le prišli do letališča in tako želenih sedežev na letalih ter seveda uspeli pobegniti iz države. In nato streli … Admir Barčič opisuje: "Stanje je katastrofalno. Informacija, ki jo imam, je, da zdaj ni več možno priti do letališča. Da je res vse zaprto, da talibani povsem nadzorujejo vse skupaj."

Admir Barčič je v osmih letih v Afganistanu z domačini spletel tesna prijateljstva. Želi jim pomagati, a ne ve, kako. Vsakodnevno prejema sporočila obupanih Afganistancev, ki trepetajo za svoja življenja: " Fantje mi rečejo, gospod, 11 let sem delal za vas, pustili so me zadaj s svojo družino, prepuščen sem na nemilost. Imam 50 certifikatov, sem jih imel, vse skupaj sem zažgal, da nimam nobenega dokaza, vse slike z družbenih omrežij, s telefona sem zbrisal."

Iščejo znake sodelovanja z Zahodom

Talibani, ki so še pred dnevi obljubljali mirno vladanje, že iščejo kakršne koli podatke, indice, ki bi nakazovali na to, da je kdor koli sodeloval z Zahodom. "Največji problem je strah, ker imam par informacij, da so talibani res pospešeno začeli hoditi od vrat do vrat in iščejo sodelavce ISAF-a in ameriške vojske," opisuje Barčič.

Ob tem naj bi talibani razpolagali denimo tudi s prstnimi odtisi in številnimi drugimi podatki o sodelavcih, ki jih je za seboj pustila ameriška vojska. Svoje bo – pove Barčić – opravil tudi strah med afganistanskim prebivalstvom: "V krizi se ljudje spreminjajo in prvi te bo izdal sosed ... ko bo nekdo potrkal in bo rekel, si ti delal to in to. Sosed bo rekel ne, vem pa, kdo je. Ta pa je!"

V Afganistanu naj bi se medtem že aktivirali tudi tihotapci, ki obupanim Afganistancem obljubljajo svobodo. V zameno za pomoč pri prebegu v eno od varnih sosednjih držav pa zahtevajo slabih 10.000 evrov.