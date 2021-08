Biden obljublja: Domov bomo pripeljali vse, ki si to želijo

Kaos v Afganistanu se nadaljuje, medtem ko tuje sile poskušajo iz države čim prej evakuirati svoje državljane. Ameriški predsednik Joe Biden medtem zatrjuje, da bodo na varno prepeljali vse ameriške državljane, enako naj bi veljalo za tisoče domačinov, ki so sodelovali z ameriškimi silami. Po spletu pa je zaokrožila fotografija ameriškega vojaka, kako pomirja dojenčka – medtem ko svet pretresajo fotografije mater, ki svoje otroke kar čez bodečo žico podajajo vojakom.

Ameriški predsednik Joe Biden je v nagovoru priznal, da množična evakuacija iz Afganistana ni brez tveganj, medtem ko se kaos na letališču v Kabulu nadaljuje. ZDA so do sedaj uspešno rešile 13.000 ljudi v eni "največjih in najtežjih" evakuacij do sedaj, je še poudaril. "Vsakega Američana, ki se želi vrniti domov, bomo pripeljali domov," je dejal. Enako naj bi po Bidnovih besedah veljalo tudi za okoli 60.000 Afganistancev, ki so pomagali ameriški vojski v času 20-letne vojne, sedaj pa jim grozi maščevanje talibanov. A evakuacija ameriških državljanov je prioriteta, je na vprašanje novinarjev odgovoril predsednik ZDA. "Evakuacija je nevarna. Predstavlja tveganje za naše oborožene sile, poteka v težkih okoliščinah."

"Ne morem obljubiti, kakšen bo končni izid, niti da ne bo izgube življenj. A kot vrhovni poveljnik obljubljam, da bom mobiliziral vse vire, ki so potrebni in na razpolago," njegove besede navaja BBC. Biden prav tako trdi, da ameriškim vojakom ne bo treba v Kabul, da bi rešili tam ujete Američane, saj naj bi talibani dovolili prost prehod vsem, ki imajo ameriški potni list. A realnost v Afganistanu je nekoliko drugačna - iz Kabula prihajajo številna poročila, da se prebivalci, vključno z ameriškimi državljani, le s težavo prebijajo do letališča. Celo ameriški obrambni minister Lloyd Austin je po poročanju Politica v petek priznal, da so talibani pretepali Američane, ki so poskušali zapustiti Afganistan.

Množice ljudi se po padcu Kabula v roke talibanov poskušajo na vsak način prebiti do letališča ter pobegniti pred življenjem pod talibanskim režimom. Iz Kabula prihajajo pretresljivi posnetki, med drugim kako matere svoje otroke podajajo vojakom kar preko bodeče žice, saj same čez ne morejo. Na družbenih omrežjih je medtem zaokrožila fotografija ameriškega vojaka, ki v rokah drži dojenčka in ga poskuša pomiriti. Fotografija je bila posneta na letališču v Kabulu.

Tuje sile si še naprej prizadevajo na varno spraviti svoje državljane. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v petek dejal: "Imamo več letal, kot pa ljudi in potnikov, saj proces spraviti ljudi, še posebej Afganistance, na letališče predstavlja velik, velik izziv." Ameriška vojska se bo s 31. avgustom dokončno umaknila iz Afganistana po 20. letih 'večne vojne'. Trenutno tam ostaja okoli 6000 vojakov, ki pomagajo pri evakuaciji. Bidnova administracija pa se medtem sooča s številnimi kritikami, kako je mogoče, da so talibani tako hitro (in skorajda brez odpora) zavzemali mesto za mestom, ter ali so ameriške obveščevalne službe res povsem napačno ocenile situacijo v Afganistanu. Biden je sicer včeraj zavrnil namige o morebitnih napakah obveščevalnih služb - te naj bi se namreč strinjale, da je tako hiter vzpon talibanov na oblast "zelo malo verjeten", še navaja BBC. Talibani so sicer v zadnjem tednu obljubljali, da je maščevanja in nasilja konec - a iz države že prihajajo informacije o mučenju in pobojih etnične manjšine Hazarov ob zavzetju vasice pretekli mesec. V začetku julija naj bi pobili v vasici ubili 9 ljudi, pravijo pri Amnesty International. Brutalnost pobojev pa, po besedah vodje te organizacije Agnes Callamard, obuja spomine "na talibansko preteklost in je grozljiv pokazatelj, kaj lahko talibanska vladavina prinese". Pobojev bi lahko bilo še veliko več, še opozarjajo. Prav tako naj bi talibani sedaj hodili od vrat do vrat ter iskali ljudi, ki so sodelovali z afganistansko vlado ali tujimi silami, navaja Guardian.

Afganistanci so pokončni, pošteni ljudje, a vojna ima v tej skoraj 40-milijonski državi že državljansko pravico. Prihodnost tistih, ki so 20 let upali in sodelovali s koalicijskimi silami, da bi vendarle že zaživeli človeka vredno življenje, je zdaj strašljivo mračna. Zakaj je bila morala afganistanske vojske tako nizka, da se 300.000 mož ni uspelo ali hotelo postaviti po robu 60.000 talibanom? Kje se je zalomilo, kdo je odgovoren in kaj so tam počeli Slovenci in Slovenke? Pričanja iz prve roke v nedeljo v 24UR Fokus.