V kaosu pred letališčem umrlo sedem ljudi. Afganistanka rodila na evakuacijskem letu

Teden dni po po tem, ko so talibani prevzeli nadzor nad celotnim Afganistanom ter vstopili v Kabul, se na desettisoče Afganistancev še vedno poskuša prebiti do letališča v Kabulu ter pobegniti pred življenjem pod talibanskim režimom. V prerivanju v množici pred letališčem je umrlo sedem afganistanskih civilistov, sporoča britansko obrambno ministrstvo.

Letališče v Kabulu nadzoruje okoli 4500 ameriških vojakov.

"Situacija na terenu ostaja izredno zahtevna, delamo vse, kar je v naši moči, da čim bolj varno obvladujemo situacijo," je britansko obrambno ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost. Nekdanji britanski premier Tony Blair, ki je Otok vodil v času napada na Afganistan 2001, je trenutno situacijo opisal kot "tragično, nevarno in nepotrebno", navaja BBC. Letališče v Kabulu, izstopna točka za tisoče tujih državljanov in afganistanskih civilistov, ki poskušajo pobegniti iz države, sicer nadzoruje okoli 4500 ameriških vojakov s pomočjo 900 britanskih. Talibani medtem kontrolirajo nadzorne točke okoli letališča, od koder že ves teden v svet prihajajo posnetki popolnega kaosa. ZDA medtem svarijo pred morebitnimi varnostnimi grožnjami ter napadi pripadnikov lokalne veje skrajne Islamske države na letališču. Ameriške državljane so tako posvarili, naj ne potujejo na letališče, če jim tako ni naročeno. Po podatkih Pentagona so ZDA do sedaj iz Kabula prepeljale 17.000 ljudi, vključno s 2500 ameriškimi državljani. Dokončno se bodo ZDA iz 'večne vojne' v Afganistanu umaknile do 31. avgusta – a prvi diplomat EU Josep Borrell je v soboto posvaril, da je praktično nemogoče, da bi okoli 60.000 ljudi, domačinov, ki so sodelovali s tujimi silami ter njihove družine, evakuirali do tega datuma. Mineva sicer teden dni, odkar so talibani praktično brez odpora vstopili v Kabul in prevzeli dokončno oblast v Afganistanu. Banke še vedno ostajajo zaprte, prav tako večina vladnih uradov. Domačinom naj bi začelo primanjkovati denarja in hrane. V Kabulu se je včeraj začelo oblikovanje nove afganistanske vlade, v mesto je prispel tudi eden od ustanoviteljev talibanov Abdul Ghani Baradar.

Afganistancem grozi humanitarna katastrofa.

Da Afganistancem grozi "popolna katastrofa", vključno z lakoto in gospodarskim zlomom, opozarjajo tudi Združeni narodi, ki svetovne voditelje pozivajo k pomoči. Mary-Ellen McGroarty, vodja Svetovnega programa za hrano za Afganistan, je za Observer opozorila, da je hitro in usklajeno ukrepanje ključnega pomena. "V nasprotnem primeru se bodo že tako grozljive razmere sprevrgle v popolno katastrofo, v humanitarno katastrofo. V državo moramo spraviti zaloge, ne zgolj hrane, temveč tudi medicinske pripomočke in zdravila." "Čez šest ali sedem tednov bo prepozno. Ljudje nimajo ničesar. Moramo jim pripeljati hrano, tudi skupnostim v provincah, preden ceste zaradi snega postanejo neprevozne." Afganistanka rodila na evakuacijskem letu Tik po pristanku evakuacijskega leta v ameriškem oporišču Ramstein v Nemčiji je Afganistanka rodila punčko, je na družbenih omrežjih sporočila ameriška vojska. Popadke je dobila med letom, sam porod pa ni potekal brez težav zaradi nizkega zračnega pritiska. Takoj po pristanku je na krov prihitelo zdravniško osebje ameriških zračnih sil ter pomagali pri porodu. Mamo in otroka pa so zatem prepeljali v bližnjo bolnišnico, obe naj bi bili v dobrem zdravstvenem stanju.

