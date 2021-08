Spet streljanje na letališču v Kabulu, en mrtev in trije ranjeni

V zgodnjih jutranjih urah se je na letališču v Kabulu, ki ga v želji, da bi zapustili državo z enim od evakuacijskih letal, še vedno oblega na tisoče ljudi, znova zgodil incident, v katerem je po prvih podatkih umrl en človek, trije pa so bili ranjeni. ZDA se že več dni soočajo s številnimi očitki zaradi kaotične evakuacije po bliskovitem napredovanju talibanov in njihovem prevzemu oblasti. Talibani so medtem sporočili, da je več sto njihovih borcev na poti v dolino Pandžšir, enega redkih delov države, ki še ni pod njihovim nadzorom. Tam Nacionalna odporniška fronta (FNR) pripravlja upor.

icon-expand Talibani so Kabul bliskovito zavzeli. FOTO: AP

Streli so odjeknili pri severnih vstopnih vratih na mednarodno letališče Hamida Karzaja, vpleteni so bil pripadniki afganistanskih varnostnih sil in za zdaj še neznani napadalci. Ubit je bil en policist, trije pa so bili ranjeni, je sporočila nemška vojska, ki je potrdila, da so bili v incident kasneje vpleteni tudi njeni pripadniki, prav tako tudi njihovi ameriški kolegi. Nemci so dodali, da ni bil poškodovan noben od vojakov. Na območju okrog letališča v Kabulu še naprej vladata kaos in gneča, saj si želijo državo ob tujih državljanih po prihodu talibanov na oblast zapustiti tudi številni Afganistanci. Glede na navedbe neimenovanega predstavnika zveze Nato, ki ga navajajo tuje tiskovne agencije, naj bi sicer v tednu dni na letališču skupno umrlo že najmanj 20 ljudi.

Komercialna letala bodo opravila del poti "Toliko ljudi ni mogoče evakuirati brez bolečin in pretresljivih slik, ki jih vidite," je novinarjem v Beli hiši pojasnjeval Joe Biden. Ameriški predsednik se sooča s številnimi očitki zaradi kaotične evakuacije po bliskovitem napredovanju talibanov in njihovem prevzemu oblasti.

icon-expand ZDA so sicer 31. avgust določile kot rok za dokončanje evakuacije, vendar zavezniki, vključno z Veliko Britanijo, vse glasneje pozivajo k podaljšanju roka. FOTO: AP

V nedeljo je dejal, da so ZDA v zadnjem tednu z letališča evakuirale skoraj 28.000 ljudi, in dodal, da bodo v evakuaciji več deset tisoč Afganistancev in tujih državljanov iz Kabula po novem sodelovali tudi ameriški komercialni letalski prevozniki. Kot poroča Reuters, gre za 18 letal šestih prevoznikov, kot so United in American Airlines ter Delta Air. Ta sicer ne bodo letela neposredno v Afganistan, bodo pa ljudi po pristanku vojaških transportnih letal prepeljala naprej na različne lokacije. Zavzemanje za podaljšanje roka za evakuacijo O krizi v Afganistanu bodo sicer v torek razpravljali tudi voditelji skupine G7. Na tokratnem virtualnem srečanju bi utegnilo biti izpostavljeno vprašanje morebitnega podaljšanja roka za evakuacijo tujih državljanov in afganistanskih zaveznikov, za katerega so ZDA določile 31. avgust. Te za zdaj vztrajajo pri tem datumu. Tudi Biden je potrdil, da potekajo pogovori z voditelji drugih držav o preložitvi roka za umik ameriških enot iz Afganistana, vendar je izrazil upanje, da ga ne bo treba podaljšati.

"Bistveno je, da mednarodna skupnost sodeluje pri zagotavljanju varne evakuacije, da prepreči humanitarno krizo in da podpre afganistansko ljudstvo pri zavarovanju dobrobiti, ki jo je pridobilo v zadnjih 20 letih," je poudaril britanski premier Boris Johnson. Združeno kraljestvo je trenutno v vlogi predsedujoče skupini sedmih gospodarsko najrazvitejših držav, ki jo sestavljajo še Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in ZDA. Pandžšir se upira talibanom Talibani so medtem sporočili, da je več sto njihovih borcev na poti v dolino Pandžšir, enega redkih delov države, ki še ni pod njihovim nadzorom. Tam se njihovi nasprotniki pripravljajo na spopad, če jih talibani ne bodo vključili v pogajanja o oblikovanju vlade. "Več sto mudžahedinov islamskega emirata je na poti v provinco Pandžšir, da bi vzpostavili nadzor nad njo, potem ko so lokalne oblasti zavrnile mirno predajo," so talibani zapisali na Twitterju.

icon-expand Potem ko so talibani prevzeli oblast v Afganistanu, se je ponekod začel krepiti odpor proti njim.