Afganistanci bežijo v Pakistan, a na meji nanje tudi streljajo

Pakistanski vojaki so na meji s streli preprečili množici Afganistancev, da bi prečkali mejo in prešli v Pakistan. Najmanj trije ljudje so bili ubiti, več pa ranjenih. Na mejnem prehodu Torkam na severozahodu Pakistana se je sicer nabrala velika množica ljudi, ki skušajo pobegniti pred talibani.

icon-expand Številni želijo čim prej pobegniti iz Afganistana. FOTO: AP Na mejnem prehodu, ki afganistansko prestolnico Kabul povezuje s pakistanskim glavnim mestom Islamabad, se je zbralo več tisoč Afganistancev, ki želijo pobegniti v Pakistan, a jim tam meje ne pustijo prečkati. Meja je odprta le za pakistanske državljane, ki se želijo vrniti v domovino. Afganistancem ne pustijo čez mejo, niti če imajo ustrezne dokumente za to. To naj bi bilo sicer po besedah predstavnika pakistanske carine v veljavi že več mesecev, in sicer zaradi pandemije covida-19. Po drugi strani pa je mejo s Pakistanom mogoče prečkati na prehodu Spin Boldak na cesti, ki afganistanski Kandahar povezuje s pakistanskim mestom Kveto. Tam v Pakistan vsak dan pride okoli 10.000 Afganistancev, med njimi tudi begunci, je povedal predstavnik pakistanskih oblasti. A po drugi strani v Islamabadu že sporočajo, da ne morejo več sprejemati beguncev iz Afganistana, ker da si Pakistan tega ne more privoščiti. Poudarjajo tudi, da afganistanske begunce sprejemajo že 40 let. V Pakistanu, ki ima okoli 220 milijonov prebivalcev, je po ocenah Združenih narodov okoli 1,4 milijona registriranih beguncev iz Afganistana. Še kakih 600.000 jih je neregistriranih. V najhujših časih pa jih je bilo v tej državi tudi do pet milijonov.